Станом на ранок черги з чоловіків 18-23 років на кордоні немає - Демченко

Київ • УНН

 • 5196 перегляди

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що великого ажіотажу серед чоловіків віком 18-23 роки на пунктах пропуску немає. Нові правила виїзду для цієї категорії громадян почали діяти 28 серпня.

Станом на ранок черги з чоловіків 18-23 років на кордоні немає - Демченко

Станом на ранок великого ажіотажу серед чоловіків віком 18–23 роки на пунктах пропуску немає. Про це під час брифінгу 28 серпня заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Якщо аналізувати ситуацію по більшості пунктів пропуску, то великого ажіотажу щодо виїзду цієї вікової категорії громадян. Звісно що можливо, хтось планує надалі з тієї категорії громадян перетнути кордон на виїзд за межі України, але величезних черг з категорії чоловіків у віці з 18 до 23 років станом на ранок - на кордоні точно немає

- наголосив Демченко.

Нагадаємо

28 серпня Державна прикордонна служба України розпочала випускати чоловіків віком 18-22 років за межі України. На кордоні вже застосовуються нові правила.

Альона Уткіна

Суспільство
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна