По состоянию на утро очереди из мужчин 18-23 лет на границе нет - Демченко

По состоянию на утро большого ажиотажа среди мужчин в возрасте 18–23 лет на пунктах пропуска нет. Об этом во время брифинга 28 августа заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Если анализировать ситуацию по большинству пунктов пропуска, то большого ажиотажа по выезду этой возрастной категории граждан. Конечно, возможно, кто-то планирует в дальнейшем из этой категории граждан пересечь границу на выезд за пределы Украины, но огромных очередей из категории мужчин в возрасте от 18 до 23 лет по состоянию на утро - на границе точно нет - подчеркнул Демченко.

Напомним

28 августа Государственная пограничная служба Украины начала выпускать мужчин в возрасте 18-22 лет за пределы Украины. На границе уже применяются новые правила.