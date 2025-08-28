$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 14607 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 28811 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 35446 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 69255 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 49033 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 66474 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 170052 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 88969 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54254 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67106 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
По состоянию на утро очереди из мужчин 18-23 лет на границе нет - Демченко

Киев • УНН

 20 просмотра

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что большого ажиотажа среди мужчин в возрасте 18-23 лет на пунктах пропуска нет. Новые правила выезда для этой категории граждан начали действовать 28 августа.

По состоянию на утро очереди из мужчин 18-23 лет на границе нет - Демченко

По состоянию на утро большого ажиотажа среди мужчин в возрасте 18–23 лет на пунктах пропуска нет. Об этом во время брифинга 28 августа заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Если анализировать ситуацию по большинству пунктов пропуска, то большого ажиотажа по выезду этой возрастной категории граждан. Конечно, возможно, кто-то планирует в дальнейшем из этой категории граждан пересечь границу на выезд за пределы Украины, но огромных очередей из категории мужчин в возрасте от 18 до 23 лет по состоянию на утро - на границе точно нет

- подчеркнул Демченко.

Напомним

28 августа Государственная пограничная служба Украины начала выпускать мужчин в возрасте 18-22 лет за пределы Украины. На границе уже применяются новые правила.

Алена Уткина

Общество
Государственная граница Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина