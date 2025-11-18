Standard One презентує новий прибутковий будинок на лівому березі Дніпра: S1 Позняки

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 15484 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 15973 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 15218 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 16054 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 26286 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28965 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 18089 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18294 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33750 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47280 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Окупанти в Криму готують учасників війни проти України для керівних посад - ЦНС
20 листопада, 02:00 • 6698 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа
20 листопада, 03:05 • 16873 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни
08:01 • 13207 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри
08:12 • 20235 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph
08:42 • 9196 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 15509 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 20539 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 26314 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 28985 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 60489 перегляди
Standard One презентує новий прибутковий будинок на лівому березі Дніпра: S1 Позняки

Київ • УНН

 • 9390 перегляди

Девелопер Standard One розпочав будівництво прибуткового будинку S1 Позняки у Києві. Цей 24-поверховий об'єкт передбачає 756 апартаментів для оренди та понад 7 000 м² комерційних приміщень, забезпечуючи дохідність 8-12% річних у доларах.

Standard One презентує новий прибутковий будинок на лівому березі Дніпра: S1 Позняки

Девелопер Standard One оголошує про старт будівництва нового інвестиційно-житлового проєкту у Києві — прибуткового будинку S1 Позняки на лівому березі Дніпра. Це буде найбільший об’єкт у портфелі компанії, передає УНН.

S1 Позняки — 24-поверховий будинок із чітким зонуванням. Перші два поверхи відведені під понад 7 000 м² комерційних приміщень, 3–24 поверхи — 756 апартаментів для оренди. Близько 80% фонду становлять однокімнатні квартири та студії площею близько 35 м². Апартаменти передаються інвесторам у форматі white box, що дає змогу одразу переходити до меблювання та запуску в оренду. Операційне управління забезпечуватиме власна компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property.

"S1 Позняки — це наш новий і найбільший наразі проєкт. Розширюємо нашу мережу прибуткових будинків та виходимо на новий масштаб у Києві. Ми створюємо продукт, який одразу готовий до життя або здачі в оренду — без додаткових вкладень часу чи зусиль для власника", — коментує Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One.

Локація, яка має високий попит

Комплекс розташований у мікрорайоні Позняки Дарницького району Києва, за 2–3 хвилини пішки від станції метро "Позняки". Неподалік знаходиться озеро "Срібний Кіл" із прогулянковими зонами, парк, набережна та спортивні майданчики. У пішій доступності також знаходяться школи, дитячі садки, супермаркети, кафе та інші міські сервіси.

Внутрішня інфраструктура

S1 Позняки спроєктований так, щоб забезпечити мешканцям комфортне середовище для життя, роботи й відпочинку. У просторому лобі площею близько 500 м² буде коворкінг, зони для відпочинку та кінопростір. Для мешканців передбачені кілька форматів community-просторів: кухня-вітальня для подій і зустрічей, кімнати для ігор і караоке, дитяча кімната. У будинку також облаштовують тренажерну залу, простори для фітнесу, пілатесу, йоги та TRX, а для побутових потреб — пральню з великими пральними та сушильними машинами.

Безпеку забезпечать укриття, система контролю доступу, відеоспостереження у зонах входів, лобі та на поверхах, а також фізична охорона. Будівля матиме генератор і власну дахову котельню, що дозволить зберігати автономність до двох діб у разі повного блекауту.

Комерційний блок на перших поверхах посилить інфраструктуру району. Тут передбачені супермаркети, кафе, піцерія, аптека, стоматологія та офісні приміщення. Власна компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property візьме на себе повний цикл управління апартаментами: від сервісного супроводу та технічного обслуговування до пошуку орендарів та адміністрування.

Перевірена модель для інвесторів

S1 Позняки базується на перевіреній моделі build-to-rent, яка вже успішно працює у першому прибутковому будинку мережі — S1 ВДНГ, а також впроваджується у нових проєктах компанії на Оболоні та Нивках. Завдяки фокусу на ліквідності та розташуванню поруч із метро, озером і ключовою інфраструктурою очікується високий рівень заповнюваності. 

Прогнозована дохідність проєкту — 8-12% річних у доларах, а потенціал капіталізації за час будівництва 2-3 роки — до 40% у валюті. Це можливість для інвесторів отримати стабільний дохід на проєкті з перевіреною бізнес-моделлю.

Довідка: Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт S1 ВДНГ та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, S1 Нивки та S1 Позняки.

Лілія Подоляк

