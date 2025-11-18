Standard One презентує новий прибутковий будинок на лівому березі Дніпра: S1 Позняки

Девелопер Standard One оголошує про старт будівництва нового інвестиційно-житлового проєкту у Києві — прибуткового будинку S1 Позняки на лівому березі Дніпра. Це буде найбільший об’єкт у портфелі компанії, передає УНН.

S1 Позняки — 24-поверховий будинок із чітким зонуванням. Перші два поверхи відведені під понад 7 000 м² комерційних приміщень, 3–24 поверхи — 756 апартаментів для оренди. Близько 80% фонду становлять однокімнатні квартири та студії площею близько 35 м². Апартаменти передаються інвесторам у форматі white box, що дає змогу одразу переходити до меблювання та запуску в оренду. Операційне управління забезпечуватиме власна компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property.

"S1 Позняки — це наш новий і найбільший наразі проєкт. Розширюємо нашу мережу прибуткових будинків та виходимо на новий масштаб у Києві. Ми створюємо продукт, який одразу готовий до життя або здачі в оренду — без додаткових вкладень часу чи зусиль для власника", — коментує Надія Рибакова, комерційна директорка Standard One.

Локація, яка має високий попит

Комплекс розташований у мікрорайоні Позняки Дарницького району Києва, за 2–3 хвилини пішки від станції метро "Позняки". Неподалік знаходиться озеро "Срібний Кіл" із прогулянковими зонами, парк, набережна та спортивні майданчики. У пішій доступності також знаходяться школи, дитячі садки, супермаркети, кафе та інші міські сервіси.

Внутрішня інфраструктура

S1 Позняки спроєктований так, щоб забезпечити мешканцям комфортне середовище для життя, роботи й відпочинку. У просторому лобі площею близько 500 м² буде коворкінг, зони для відпочинку та кінопростір. Для мешканців передбачені кілька форматів community-просторів: кухня-вітальня для подій і зустрічей, кімнати для ігор і караоке, дитяча кімната. У будинку також облаштовують тренажерну залу, простори для фітнесу, пілатесу, йоги та TRX, а для побутових потреб — пральню з великими пральними та сушильними машинами.

Безпеку забезпечать укриття, система контролю доступу, відеоспостереження у зонах входів, лобі та на поверхах, а також фізична охорона. Будівля матиме генератор і власну дахову котельню, що дозволить зберігати автономність до двох діб у разі повного блекауту.

Комерційний блок на перших поверхах посилить інфраструктуру району. Тут передбачені супермаркети, кафе, піцерія, аптека, стоматологія та офісні приміщення. Власна компанія з управління дохідною нерухомістю S1 Property візьме на себе повний цикл управління апартаментами: від сервісного супроводу та технічного обслуговування до пошуку орендарів та адміністрування.

Перевірена модель для інвесторів

S1 Позняки базується на перевіреній моделі build-to-rent, яка вже успішно працює у першому прибутковому будинку мережі — S1 ВДНГ, а також впроваджується у нових проєктах компанії на Оболоні та Нивках. Завдяки фокусу на ліквідності та розташуванню поруч із метро, озером і ключовою інфраструктурою очікується високий рівень заповнюваності.

Прогнозована дохідність проєкту — 8-12% річних у доларах, а потенціал капіталізації за час будівництва 2-3 роки — до 40% у валюті. Це можливість для інвесторів отримати стабільний дохід на проєкті з перевіреною бізнес-моделлю.

Довідка: Standard One (S1) — девелоперська компанія повного циклу, що з 2016 року розвиває сегмент дохідної (build-to-rent) нерухомості у Києві. У портфелі — завершений проєкт S1 ВДНГ та нові будинки S1 Obolon, S1 Terminal, S1 Нивки та S1 Позняки.