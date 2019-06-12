Стало відомо, хто примушував узбецьких футболістів брати участь у договірних матчах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Спеціальна інспекція при Асоціації футболу Узбекистану (АФУ) провела розслідування за фактами участі узбецьких футболістів у договірних матчах, передає УНН з посиланням на podrobno.uz.
Розслідування було ініційовано після отримання листа, спрямованого керівником футбольного клубу "Зарангарі" Фуркатом Таїровим у Професійну футбольну лігу Узбекистану (ПФЛ).
У листі повідомлялося, що п'ятеро футболістів футбольного клубу "Зарангарі" підозрюються в участі в договірних матчах. Однак пізніше з'ясувалося, що це був наклеп, а керівництво клубу, таким чином, зробило спробу відсторонити гравців, які, навпаки, не погодилися брати участь у договірних матчах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Система договірних матчів глибоко вкоренилася у ФК "Олімпік"
За даними АФУ, Таїров заявив футболістам про виниклі фінансові проблеми, вирішити які зголосився Шерзод Сатторов, що є за документами головним тренером ФК "Іттіфок-Бухара". Своєю чергою, Сатторов запропонував гравцям додатковий заробіток, а саме участь у тоталізаторах.
Дисциплінарний комітет провів розслідування і підтвердив факти причетності керівництва ФК "Зарангарі" до договірних матчів і спроб наживи за допомогою ставок на тоталізаторі. У підсумку, Сатторова за порушення професійної етики довічно усунули від футбольної діяльності. А Таїрова дискваліфікували на рік. Окрім того, він повинен виплатити штраф у 20 мільйонів сумів (понад 2 тисячі доларів США).
Нагадаємо, в Україні у 2018 році кількість договірних матчів знизилася на 70%.
"Що стосується минулого року, у 2018-у на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.
У кримінальному провадженні МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.
Окрім того, Нацполіція, у межах вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр.