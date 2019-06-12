Стало известно, кто принуждал узбекских футболистов участвовать в договорных матчах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Специальная инспекция при Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) провела расследование по фактам участия узбекских футболистов в договорных матчах, передает УНН со ссылкой на podrobno.uz.
Расследование было инициировано после получения письма, направленного руководителем футбольного клуба "Зарангари" Фуркатом Таировым в Профессиональную футбольную лигу Узбекистана (ПФЛ).
В письме сообщалось, что пятеро футболистов футбольного клуба "Зарангари" подозреваются в участии в договорных матчах. Однако позже выяснилось, что это была клевета, а руководство клуба, таким образом, предприняло попытку отстранить игроков, которые, наоборот, не согласились участвовать в договорных матчах.
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По сведениям АФУ, Таиров заявил футболистам о возникших финансовых проблемах, решить которые вызвался Шерзод Сатторов, являющийся по документам главным тренером ФК "Иттифок-Бухара". В свою очередь, Сатторов предложил игрокам дополнительный заработок, а именно участие в тотализаторах.
Дисциплинарный комитет провел расследование и подтвердил факты причастности руководства ФК "Зарангари" к договорным матчам и попыткам наживы с помощью ставок на тотализаторе. В итоге, Сатторова за нарушение профессиональной этики пожизненно отстранили от футбольной деятельности. А Таирова дисквалифицировали на год. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов сумов (более 2 тысяч долларов США).
Напомним, в Украине в 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70%.
"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Такому результату предшествовали активная работа УАФ совместно с правоохранительными органами Украины.
В уголовном деле МВД по факту организации договорных матчей сегодня насчитывается 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.
Кроме того, Нацполиция, в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.