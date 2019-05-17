В 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70% - Павелко

Павелко уточнил, что в прошлом году ФФУ провела значительную работу по предотвращению договорным футбольным матчам. Были обнаружены и расследованы факты договорных матчей, проводились обыски у фигурантов дела о договорных матчах.

Работа Федерации оправдала себя - количество договорных матчей снизилась на 70%, рассказал президент ФФУ.

"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил Андрей Павелко.