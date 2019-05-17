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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98549 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123614 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111798 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137887 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

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В 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70% - Павелко

В 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70% - Павелко

Киев  •  УНН

 • 9773 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В 2018 году количество договорных футбольных матчей в Украине снизилось на 70%. Об этом на XXII Конгрессе Федерации футбола Украины заявил президент ФФУ Андрей Павелко, передает УНН.

Павелко уточнил, что в прошлом году ФФУ провела значительную работу по предотвращению договорным футбольным матчам. Были обнаружены и расследованы факты договорных матчей, проводились обыски у фигурантов дела о договорных матчах.

Работа Федерации оправдала себя - количество договорных матчей снизилась на 70%, рассказал президент ФФУ.

"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил Андрей Павелко.

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