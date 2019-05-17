В 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70% - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В 2018 году количество договорных футбольных матчей в Украине снизилось на 70%. Об этом на XXII Конгрессе Федерации футбола Украины заявил президент ФФУ Андрей Павелко, передает УНН.
Павелко уточнил, что в прошлом году ФФУ провела значительную работу по предотвращению договорным футбольным матчам. Были обнаружены и расследованы факты договорных матчей, проводились обыски у фигурантов дела о договорных матчах.
Работа Федерации оправдала себя - количество договорных матчей снизилась на 70%, рассказал президент ФФУ.
"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил Андрей Павелко.