У 2018 році кількість договірних матчів знизилась на 70%, — Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У 2018 році кількість договірних футбольних матчів в Україні знизилась на 70%. Про це на ХХІІ Конгресі Федерації футболу України заявив президент ФФУ Андрій Павелко, передає УНН.
Павелко уточнив, що у минулому році ФФУ провела значну роботу щодо запобігання договірним футбольним матчам. Були виявлені та розслідувані факти договірних матчів, проводилися обшуки у фігурантів справи про договірні матчі.
Робота Федерації виправдала себе — кількість договірних матчів знизилась на 70%, розповів президент ФФУ.
“Відносно минулого року, у 2018-му на 70% знизилась кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34”, — заявив Андрій Павелко.