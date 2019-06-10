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Система договорных матчей глубоко укоренилась в ФК "Олимпик" - Баранка

Система договорных матчей глубоко укоренилась в ФК "Олимпик" - Баранка

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На прошлой неделе Апелляционный комитет УАФ оставил в силе решение о лишении права команд U-21 и U-19 ФК "Олимпик" (Донецк) принимать участие в соревнованиях среди команд U-21 и U-19 сезона-2019/2020 под эгидой ФФУ, УПЛ и ПФЛ. Решение комитета прокомментировал председатель Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Вполне вероятно, что представители донецкого клуба могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, говорит Баранка.

"Если откровенно, то мы будем даже довольны, если ФК "Олимпик" обратится в Лозанну. Это дело, как, наверное, знают юристы клуба, в таком случае будет рассматриваться в Лозанне de novo (с самого начала). Оно станет поводом показать Европе как система договорных матчей глубоко укоренилась в ФК "Олимпик". Также мы имеем некоторые материалы, касающиеся также международных товарищеских матчей, которые, несомненно, будут интересны и Интерполу и Европолу", - заявил он.

Баранка также объяснил, почему шесть игроков, вина которых не была доказана, получили смягчение приговора (с пожизненного до двух лет - ред.).

"Последние три месяца ситуация была уникальной. С одной стороны, были игроки, которые обвиняли тренера и клуб в том, что их заставляли проигрывать. В частности, в матче с командой "Динамо" U-21, когда отдельные игроки "Олимпика" даже плакали в перерыве между таймами. С другой стороны, руководство донецкого клуба обвинило игроков в том, что они по своей инициативе "сливали" матчи.

Но ни одна из сторон не была готова заявить об этом официально. За этот период мы получили информацию и от анонимных источников, которая прояснила ситуацию внутри на тот момент и пролила свет на процесс организации договорных матчей в клубе. Это заставило нас обратиться в апелляционный комитет с целью смягчить санкции против игроков. Кроме того, мы обратились в полицию для добавления этой новой информации к существующему уголовному делу", - подчеркнул он.

Баранка рассказал, что в рамках судебных заседаний юристы ФК не заявляли, что договорных матчей не было.

"Мы говорим о более чем 30 зафиксированных матчах, мы говорим о таком серьезном преступлении, и со стороны "Олимпика" все сводится к аргументации против мнения экспертов по одному матчу", - рассказал он.

Баранка добавил, что Комитет продолжит работать над очищением украинского футбола.

"Каждое обвинение, выдвинутое "Олимпиком", найдет адекватный ответ! Мы будем продолжать работать над тем, чтобы очистить украинский футбол, несмотря на угрозы и давление со стороны людей, которые не могут принять принципы честной игры", - резюмировал он.

Напомним, "Олимпик" обратится в Арбитражный суд Лозанны из-за дисквалификации молодежных команд.

Также напомним, в Украине, в 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70%.

"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.

Такому результату предшествовали активная работа УАФ совместно с правоохранительными органами Украины.

В уголовном деле МВД по факту организации договорных матчей сегодня насчитывается 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.

Кроме того, Нацполиция, в рамках указанного уголовного производства, вручила уже 11 подозрений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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