"Олімпік" звернеться в Арбітражний суд Лозанни через дискваліфікацію молодіжних команд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Апеляційний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення залишити в силі дискваліфікацію команд “Олімпік” U-19 і U-21 терміном на два сезони, але клуб не збирається миритися з цим, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.
Молодіжні команди покарали за договірні матчі, а ряд гравців отримали довічні дискваліфікації. Втім, вчора Апеляційний комітет пом’якшив довічні покарання на дворічний бан. Правда, і цей варіант “Олімпік” не влаштував.
“2 роки для футболу — це як довічне. Вони нікому не будуть потрібні через 2 роки”, — сказав генеральний директор клубу Олексій Антонов.
Відзначимо, що вичерпавши судові повноваження в Україні, донецький клуб має намір звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, що керівництво й пообіцяло зробити.
Як повідомляв УНН, В’ячеслав Шевчук покинув пост тренера “Олімпіку”.