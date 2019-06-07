"Олімпік" звернеться в Арбітражний суд Лозанни через дискваліфікацію молодіжних команд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Апеляційний комітет Української асоціації футболу прийняв рішення залишити в силі дискваліфікацію команд “Олімпік” U-19 і U-21 терміном на два сезони, але клуб не збирається миритися з цим, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Молодіжні команди покарали за договірні матчі, а ряд гравців отримали довічні дискваліфікації. Втім, вчора Апеляційний комітет пом’якшив довічні покарання на дворічний бан. Правда, і цей варіант “Олімпік” не влаштував.

“2 роки для футболу — це як довічне. Вони нікому не будуть потрібні через 2 роки”, — сказав генеральний директор клубу Олексій Антонов.

Відзначимо, що вичерпавши судові повноваження в Україні, донецький клуб має намір звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, що керівництво й пообіцяло зробити.

Як повідомляв УНН, В’ячеслав Шевчук покинув пост тренера “Олімпіку”.

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