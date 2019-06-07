"Олимпик" обратится в Арбитражный суд Лозанны из-за дисквалификации молодежных команд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение оставить в силе дисквалификацию команд "Олимпик" U-19 и U-21 сроком на два сезона, но клуб не собирается мириться с этим, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".
Молодежные команды наказали за договорные матчи, а ряд игроков получили пожизненные дисквалификации. Впрочем, вчера Апелляционный комитет смягчил пожизненные наказания на двухлетний бан. Правда, и этот вариант "Олимпик" не устроил.
"2 года для футбола - это как пожизненное. Они никому не будут нужны через 2 года", - сказал генеральный директор клуба Алексей Антонов.
Отметим, что исчерпав судебные полномочия в Украине, донецкий клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, что руководство и пообещало сделать.
Как сообщал УНН, Вячеслав Шевчук покинул пост тренера "Олимпика".