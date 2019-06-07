"Олимпик" обратится в Арбитражный суд Лозанны из-за дисквалификации молодежных команд

Молодежные команды наказали за договорные матчи, а ряд игроков получили пожизненные дисквалификации. Впрочем, вчера Апелляционный комитет смягчил пожизненные наказания на двухлетний бан. Правда, и этот вариант "Олимпик" не устроил.

"2 года для футбола - это как пожизненное. Они никому не будут нужны через 2 года", - сказал генеральный директор клуба Алексей Антонов.

Отметим, что исчерпав судебные полномочия в Украине, донецкий клуб намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, что руководство и пообещало сделать.

Как сообщал УНН, Вячеслав Шевчук покинул пост тренера "Олимпика".