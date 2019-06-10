Система договірних матчів глибоко укорінилася в ФК "Олімпік" - Баранка

ukru
15:05 • 14349 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 32423 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 27680 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 74861 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145689 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165077 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153290 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231813 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159231 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197812 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 89267 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 61514 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39158 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 43143 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 39519 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149557 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231812 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197812 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183163 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 9394 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11175 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 20900 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 16839 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 39158 перегляди
Актуальне
Система договірних матчів глибоко укорінилася в ФК "Олімпік" - Баранка

Система договірних матчів глибоко укорінилася в ФК "Олімпік" - Баранка

Київ • УНН

 • 10767 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Минулого тижня Апеляційний комітет УАФ залишив у силі рішення щодо позбавлення права команд U-21 та U-19 ФК "Олімпік" (Донецьк) брати участь у змаганнях серед команд U-21 та U-19 сезону-2019/2020 під егідою ФФУ, УПЛ та ПФЛ. Рішення комітету прокоментував голова Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка, передає УНН із посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Цілком ймовірно, що представники донецького клубу можуть звернутись в Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні, каже Баранка.

"Якщо відверто, то ми будемо навіть задоволені, якщо ФК "Олімпік" звернеться до Лозанни. Ця справа, як, напевно, знають юристи клубу, у такому разі буде розглядатися у Лозанні de novo (із самого початку). Вона стане приводом показати Європі, як система договірних матчів глибоко укорінилася у ФК "Олімпік". Також ми маємо деякі матеріали, що стосуються також міжнародних товариських матчів, які, безсумнівно, будуть цікаві й Інтерполу та Європолу", - заявив він.

Баранка також пояснив, чому шість гравців, провину яких не було доведено, отримали пом’якшення вироку (з довічного до двох років - ред.)

"Останні три місяці ситуація була унікальною. З одного боку, були гравці, які звинувачували тренера й клуб у тому, що їх змушували програвати. Зокрема, у матчі з командою "Динамо" U-21, коли окремі гравці "Олімпіку" навіть плакали в перерві між таймами. З іншого боку, керівництво донецького клубу звинуватило гравців у тому, що вони за своєю ініціативою "зливали" матчі.

Але жодна зі сторін не була готова заявити про це офіційно. За цей період ми отримали інформацію й від анонімних джерел, яка прояснила ситуацію всередині на той момент та пролила світло на процес організації договірних матчів у клубі. Це змусило нас звернутися до апеляційного комітету з метою пом’якшити санкції проти гравців. Крім того, ми звернулися до поліції для долучення цієї нової інформації до існуючої кримінальної справи", - підкреслив він.

Баранка розповів, що в рамках судових засідань юристи ФК не заявляли, що договірних матчів не було.

"Ми говоримо про більш ніж 30 зафіксованих матчів, ми говоримо про такий серйозний злочин, і з боку "Олімпіку" все зводиться до аргументації проти думки експертів по одному матчу", - розповів він.

Баранка додав, що Комітет продовжить працювати над очищенням українського футболу.

"Кожне звинувачення, висунуте "Олімпіком", знайде адекватну відповідь! Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб очистити український футбол, незважаючи на погрози й тиск із боку людей, які не можуть прийняти принципи чесної гри", - резюмував він.

Нагадаємо, "Олімпік" звернеться в Арбітражний суд Лозанни через дискваліфікацію молодіжних команд. 

Також нагадаємо, в Україні, в 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.

"Щодо минулого року, в 2018-му на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко. 

Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України. 

У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Крім того, Нацполіція, в рамках вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,109.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30