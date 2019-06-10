Система договірних матчів глибоко укорінилася в ФК "Олімпік" - Баранка

Цілком ймовірно, що представники донецького клубу можуть звернутись в Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні, каже Баранка.

"Якщо відверто, то ми будемо навіть задоволені, якщо ФК "Олімпік" звернеться до Лозанни. Ця справа, як, напевно, знають юристи клубу, у такому разі буде розглядатися у Лозанні de novo (із самого початку). Вона стане приводом показати Європі, як система договірних матчів глибоко укорінилася у ФК "Олімпік". Також ми маємо деякі матеріали, що стосуються також міжнародних товариських матчів, які, безсумнівно, будуть цікаві й Інтерполу та Європолу", - заявив він.

Баранка також пояснив, чому шість гравців, провину яких не було доведено, отримали пом’якшення вироку (з довічного до двох років - ред.)

"Останні три місяці ситуація була унікальною. З одного боку, були гравці, які звинувачували тренера й клуб у тому, що їх змушували програвати. Зокрема, у матчі з командою "Динамо" U-21, коли окремі гравці "Олімпіку" навіть плакали в перерві між таймами. З іншого боку, керівництво донецького клубу звинуватило гравців у тому, що вони за своєю ініціативою "зливали" матчі.

Але жодна зі сторін не була готова заявити про це офіційно. За цей період ми отримали інформацію й від анонімних джерел, яка прояснила ситуацію всередині на той момент та пролила світло на процес організації договірних матчів у клубі. Це змусило нас звернутися до апеляційного комітету з метою пом’якшити санкції проти гравців. Крім того, ми звернулися до поліції для долучення цієї нової інформації до існуючої кримінальної справи", - підкреслив він.

Баранка розповів, що в рамках судових засідань юристи ФК не заявляли, що договірних матчів не було.

"Ми говоримо про більш ніж 30 зафіксованих матчів, ми говоримо про такий серйозний злочин, і з боку "Олімпіку" все зводиться до аргументації проти думки експертів по одному матчу", - розповів він.

Баранка додав, що Комітет продовжить працювати над очищенням українського футболу.

"Кожне звинувачення, висунуте "Олімпіком", знайде адекватну відповідь! Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб очистити український футбол, незважаючи на погрози й тиск із боку людей, які не можуть прийняти принципи чесної гри", - резюмував він.

Нагадаємо, "Олімпік" звернеться в Арбітражний суд Лозанни через дискваліфікацію молодіжних команд.

Також нагадаємо, в Україні, в 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.

"Щодо минулого року, в 2018-му на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.

Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.

У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.

Крім того, Нацполіція, в рамках вказаного кримінального провадження, вручила вже 11 підозр.