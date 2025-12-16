$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 10685 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 11753 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 15574 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 16434 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 21388 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 23160 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23468 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28092 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23834 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
США заморозили технологічну угоду з Британією на $40 млрд

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Сполучені Штати призупинили реалізацію "Угоди про технологічне процвітання" через розбіжності з Лондоном у питаннях цифрового регулювання та харчових стандартів. Документ передбачав співпрацю у сферах ШІ, квантових обчислень та ядерної енергетики.

США заморозили технологічну угоду з Британією на $40 млрд
Фото: Reuters

Вашингтон призупинив реалізацію "Угоди про технологічне процвітання" через розбіжності з Лондоном у питаннях цифрового регулювання та харчових стандартів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Документ, погоджений під час візиту Дональда Трампа, передбачав співпрацю у сферах ШІ, квантових обчислень та ядерної енергетики. Проте США незадоволені британським податком на цифрові послуги, правилами онлайн-безпеки та обмеженнями на імпорт американських продуктів.

Ключовими проблемами вважають цифрові податки, тому що Лондон відмовляється скасовувати збори з техгігантів США. Також Британія не готова знижувати стандарти заради американського агроімпорту.

Переговори щодо сталі зайшли у глухий кут, попри прогрес у фармацевтиці.

Британські міністри наполягають, що не підуть на поступки у питаннях регулювання, що ставить під загрозу стратегічне партнерство.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Британії Кір Стармер у вересні підписали нову угоду про технологічне партнерство між Великою Британією та США. 

Степан Гафтко

