США заморозили технологічну угоду з Британією на $40 млрд

Фото: Reuters

Вашингтон призупинив реалізацію "Угоди про технологічне процвітання" через розбіжності з Лондоном у питаннях цифрового регулювання та харчових стандартів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Документ, погоджений під час візиту Дональда Трампа, передбачав співпрацю у сферах ШІ, квантових обчислень та ядерної енергетики. Проте США незадоволені британським податком на цифрові послуги, правилами онлайн-безпеки та обмеженнями на імпорт американських продуктів.

Ключовими проблемами вважають цифрові податки, тому що Лондон відмовляється скасовувати збори з техгігантів США. Також Британія не готова знижувати стандарти заради американського агроімпорту.

Переговори щодо сталі зайшли у глухий кут, попри прогрес у фармацевтиці.

Британські міністри наполягають, що не підуть на поступки у питаннях регулювання, що ставить під загрозу стратегічне партнерство.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і прем'єр Британії Кір Стармер у вересні підписали нову угоду про технологічне партнерство між Великою Британією та США.