США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд

Фото: Reuters

Вашингтон приостановил реализацию «Соглашения о технологическом процветании» из-за разногласий с Лондоном по вопросам цифрового регулирования и пищевых стандартов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Документ, согласованный во время визита Дональда Трампа, предусматривал сотрудничество в сферах ИИ, квантовых вычислений и ядерной энергетики. Однако США недовольны британским налогом на цифровые услуги, правилами онлайн-безопасности и ограничениями на импорт американских продуктов.

Ключевыми проблемами считают цифровые налоги, потому что Лондон отказывается отменять сборы с техгигантов США. Также Британия не готова снижать стандарты ради американского агроимпорта.

Переговоры по стали зашли в тупик, несмотря на прогресс в фармацевтике.

Британские министры настаивают, что не пойдут на уступки в вопросах регулирования, что ставит под угрозу стратегическое партнерство.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер в сентябре подписали новое соглашение о технологическом партнерстве между Великобританией и США.