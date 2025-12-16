$42.250.05
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Соединенные Штаты приостановили реализацию "Соглашения о технологическом процветании" из-за разногласий с Лондоном в вопросах цифрового регулирования и пищевых стандартов. Документ предусматривал сотрудничество в сферах ИИ, квантовых вычислений и ядерной энергетики.

США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд
Фото: Reuters

Вашингтон приостановил реализацию «Соглашения о технологическом процветании» из-за разногласий с Лондоном по вопросам цифрового регулирования и пищевых стандартов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Документ, согласованный во время визита Дональда Трампа, предусматривал сотрудничество в сферах ИИ, квантовых вычислений и ядерной энергетики. Однако США недовольны британским налогом на цифровые услуги, правилами онлайн-безопасности и ограничениями на импорт американских продуктов.

Ключевыми проблемами считают цифровые налоги, потому что Лондон отказывается отменять сборы с техгигантов США. Также Британия не готова снижать стандарты ради американского агроимпорта.

Переговоры по стали зашли в тупик, несмотря на прогресс в фармацевтике.

Британские министры настаивают, что не пойдут на уступки в вопросах регулирования, что ставит под угрозу стратегическое партнерство.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер в сентябре подписали новое соглашение о технологическом партнерстве между Великобританией и США. 

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты