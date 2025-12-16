США заморозили технологическое соглашение с Британией на $40 млрд
Соединенные Штаты приостановили реализацию "Соглашения о технологическом процветании" из-за разногласий с Лондоном в вопросах цифрового регулирования и пищевых стандартов. Документ предусматривал сотрудничество в сферах ИИ, квантовых вычислений и ядерной энергетики.
Подробности
Документ, согласованный во время визита Дональда Трампа, предусматривал сотрудничество в сферах ИИ, квантовых вычислений и ядерной энергетики. Однако США недовольны британским налогом на цифровые услуги, правилами онлайн-безопасности и ограничениями на импорт американских продуктов.
Ключевыми проблемами считают цифровые налоги, потому что Лондон отказывается отменять сборы с техгигантов США. Также Британия не готова снижать стандарты ради американского агроимпорта.
Переговоры по стали зашли в тупик, несмотря на прогресс в фармацевтике.
Британские министры настаивают, что не пойдут на уступки в вопросах регулирования, что ставит под угрозу стратегическое партнерство.
Напомним
Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Кир Стармер в сентябре подписали новое соглашение о технологическом партнерстве между Великобританией и США.