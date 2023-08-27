США закликають до дій Радбез ООН проти запуску супутника КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Представник Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Раду Безпеки ООН засудити нещодавній невдалий запуск супутника КНДР в п'ятницю, наполягаючи на тому, що Китай і росія відмовляються притягнути КНДР до відповідальності за такі провокативні дії. Про це пише Yonhap, передає УНН.
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Посол США зауважила, що відмова Китаю та росії засудити провокації Північної Кореї викликає "занепокоєння".
“Я закликаю кожного члена ради, кожного окремого члена цієї ради засудити цей запуск і перешкодити КНДР проводити ще одне випробування”, — сказала американська дипломатка на засіданні РБ ООН у Нью-Йорку.
Посол США наголосила на необхідності "однозначних" дій РБ ООН.
"Ми повинні однозначно засудити незаконну поведінку КНДР. Ми повинні закликати КНДР повністю і сумлінно виконувати всі відповідні резолюції Ради Безпеки, і ми повинні розглянути глобальну прибуткову діяльність КНДР, яка фінансує її незаконну збройову програму", — сказала вона.
Доповнення
Екстрена зустріч відбулася після того, як у четвер КНДР зробила другу невдалу спробу запустити, як вона стверджує, свій перший військовий розвідувальний супутник.
"Це має бути питання, яке нас об’єднує. Ми всі знову і знову підтверджували нашу відданість глобальному режиму нерозповсюдження. Але з початку 2022 року ця рада не змогла виконати свої зобов’язання через Китай і Росію. обструкціонізм", - сказала Томас-Грінфілд.
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Довідково
З початку минулого року було проведено більше десятка засідань РБ ООН для обговорення провокацій Північної Кореї, включаючи безпрецедентні 69 випробувань балістичних ракет у 2022 році. Китай і росія, обидва близькі сусіди Північної Кореї, наклали вето на всі запропоновані дії проти КНДР.
Нагадаємо
Управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу Chollima-1. Польоти першого і другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не вдався через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня.