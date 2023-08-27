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США закликають до дій Радбез ООН проти запуску супутника КНДР

США закликають до дій Радбез ООН проти запуску супутника КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Представник Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала Раду Безпеки ООН засудити нещодавній невдалий запуск супутника КНДР в п'ятницю, наполягаючи на тому, що Китай і росія відмовляються притягнути КНДР до відповідальності за такі провокативні дії. Про це пише Yonhap, передає УНН.

Цитата 

Посол США зауважила, що відмова Китаю та росії засудити провокації Північної Кореї викликає "занепокоєння".

“Я закликаю кожного члена ради, кожного окремого члена цієї ради засудити цей запуск і перешкодити КНДР проводити ще одне випробування”, — сказала американська дипломатка на засіданні РБ ООН у Нью-Йорку.

Посол США наголосила на необхідності "однозначних" дій РБ ООН.

"Ми повинні однозначно засудити незаконну поведінку КНДР. Ми повинні закликати КНДР повністю і сумлінно виконувати всі відповідні резолюції Ради Безпеки, і ми повинні розглянути глобальну прибуткову діяльність КНДР, яка фінансує її незаконну збройову програму", — сказала вона.

Доповнення 

Екстрена зустріч відбулася після того, як у четвер КНДР зробила другу невдалу спробу запустити, як вона стверджує, свій перший військовий розвідувальний супутник.

"Це має бути питання, яке нас об’єднує. Ми всі знову і знову підтверджували нашу відданість глобальному режиму нерозповсюдження. Але з початку 2022 року ця рада не змогла виконати свої зобов’язання через Китай і Росію. обструкціонізм", - сказала Томас-Грінфілд.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна засудила запуск Північною Кореєю ракети-носія з військовим супутником

Довідково 

З початку минулого року було проведено більше десятка засідань РБ ООН для обговорення провокацій Північної Кореї, включаючи безпрецедентні 69 випробувань балістичних ракет у 2022 році. Китай і росія, обидва близькі сусіди Північної Кореї, наклали вето на всі запропоновані дії проти КНДР.

Нагадаємо

Управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу Chollima-1. Польоти першого і другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не вдався через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня.

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