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США призывают к действиям Совбез ООН против запуска спутника КНДР

США призывают к действиям Совбез ООН против запуска спутника КНДР

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Совет Безопасности ООН осудить недавний неудачный запуск спутника КНДР в пятницу, настаивая на том, что Китай и россия отказываются привлечь КНДР к ответственности за такие провокационные действия. Об этом пишет Yonhap, передает УНН.

Цитата 

Посол США отметила, что отказ Китая и россии осудить провокации Северной Кореи вызывает "беспокойство".

“Я призываю каждого члена совета, каждого отдельного члена этого совета осудить этот запуск и помешать КНДР проводить еще одно испытание”, — сказала американский дипломат на заседании СБ ООН в Нью-Йорке.

Посол США подчеркнула необходимость "однозначных" действий СБ ООН.

"Мы должны однозначно осудить незаконное поведение КНДР. Мы должны призвать КНДР полностью и добросовестно выполнять все соответствующие резолюции Совета Безопасности, и мы должны рассмотреть глобальную прибыльную деятельность КНДР, которая финансирует ее незаконную оружейную программу", — сказала она.

Дополнение 

Экстренная встреча состоялась после того, как в четверг КНДР предприняла вторую неудачную попытку запустить, как она утверждает, свой первый военный разведывательный спутник.

"Это должен быть вопрос, который нас объединяет. Мы все снова и снова подтверждали нашу приверженность глобальному режиму нераспространения. Но с начала 2022 года этот совет не смог выполнить свои обязательства’из-за Китая и России. обструкционизм", - сказала Томас-Гринфилд.

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Справочно 

С начала прошлого года было проведено более десятка заседаний СБ ООН для обсуждения провокаций Северной Кореи, включая беспрецедентные 69 испытаний баллистических ракет в 2022 году. Китай и россия, оба близкие соседи Северной Кореи, наложили вето на все предложенные действия против КНДР.

Напомним

Управление аэрокосмического развития КНДР осуществило второй запуск разведывательного спутника Malligyong-1 на борту ракеты-носителя нового типа Chollima-1. Полеты первой и второй ступеней ракеты прошли нормально, но запуск не удался из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени.

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