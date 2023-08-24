КНДР вдруге невдало запустила військовий розвідник-шпигун
Київ • УНН
КИЇВ.24 серпня. УНН. Управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу Chollima-1. Польоти першого і другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не вдався через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня. Про це повідомило державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA, передає УНН.
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Зазначається. що протягом короткого проміжку часу буде з’ясовано причину, чому система аварійного вибуху працювала ненормально.
У КНДР сподіваються здійснити новий запуск супутника цьогоріч у жовтні після ретельного дослідження причини і вжиття заходів.
Нагадаємо, перед запуском у Японії оголосили "загрозу регіональній безпеці", припсукаючи, що КНДР могла запустити балістичну ракету.
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