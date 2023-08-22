КНДР запустить супутник над Жовтим морем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. КНДР заявила, що запустить супутник 24-31 серпня в напрямку Жовтого та Східно-Китайського морів. Про це повідомила японська берегова охорона у вівторок, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Японія співпрацюватиме з Південною Кореєю та Сполученими Штатами для моніторингу запуску, повідомила канцелярія прем’єр-міністра Фуміо Кісіда в дописі на X (раніше відомій як Twitter - ред.).
Берегова охорона додала, що в разі запуску супутник, швидше за все, впаде за межі виключної економічної зони Японії.
Доповнення
Наприкінці травня КНДР запустила супутник, який в результаті впав у море. Нова ракета-носій "Чолліма-1" вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.
Нагадаємо
КНДР провели випробування стратегічних крилатих ракет під час спільних навчання Південної Кореї та Сполучених Штатів.