Перший запуск розвідувального супутника КНДР, проте обіцяють відправити ще один
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Державні ЗМІ повідомляють, що снаряд упав у море після того, як на короткий час викликав попередження про надзвичайні ситуації в Південній Кореї та Японії, пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Перший запуск розвідувального супутника Північної Кореї завершився невдачею через те, що його другий ступінь вийшов з ладу, внаслідок чого снаряд упав у море, повідомили державні ЗМІ країни, і режим пообіцяв незабаром провести ще один запуск.
Запуск викликав надзвичайні попередження в Японії та столиці Південної Кореї Сеулі, де місто на короткий час помилково оголосило попередження про евакуацію.
Нова ракета-запуск супутника Chollima-1 вийшла з ладу через нестабільність двигуна та паливної системи, повідомило державне інформаційне агентство офіційне інформаційне агентство KCNA, додавши, що офіційні особи працюють над перевіркою «серйозних» дефектів, які спричинили несправність ракети.
Доповнення
Збройні сили Південної Кореї зафіксували запуск того, що Пхеньян назвав військовим розвідувальним супутником, з району округу Тончан у західній провінції Північний Пхьонган у Північній Кореї близько 6:29 ранку, прямуючи в південному напрямку, повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів країни.
Зараз військові аналізують, чи міг він розбитися в повітрі або розбитися після раннього зникнення з радарів, повідомляє агентство новин Yonhap.
Нагадаємо
Супутникові зображення, зроблені у вівторок, проаналізовані Associated Press, показали активність на головному майданчику північнокорейської станції запуску супутників Сохе, що свідчили про те, що супутник стартує найближчим часом.