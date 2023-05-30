Знімки з супутника свідчать, що КНДР все ж таки готується до запуску супутника-шпигуна

Деталі

Зображення Planet Labs PBC показали масивний помаранчевий портал на майданчику з відкритими рукавами. Портал містить ракету на стартовому майданчику. Поруч із порталом можна було побачити довгий прямокутний об’єкт із двома іншими об’єктами поруч. Ці об’єкти не були помічені на попередніх зображеннях місця — і потенційно вони могли бути частинами ракети.

Увесь цей рух разом з оголошенням про незапланований запуск означає, що він, швидше за все, буде неминучим, сказав Дейв Шмерлер, старший науковий співробітник Центру досліджень проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна, який є частиною Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї.

Шмерлер сказав, що для Північної Кореї було дуже незвично збирати ракету вдень, знаючи, що супутники над головою зможуть спостерігати за місцем, на відміну від будівництва під транспортною конструкцією, встановленою на рейках, як це було в минулому.

«Річ у тому, що ми бачимо активність у системі запуску, яка була розроблена для приховування активності», — сказав Шмерлер. «Тож це нове й цікаве, оскільки в ньому не використовуються звичайні процеси».

Доповнення

Північнокорейські робітники також швидко за місяць побудували новий стартовий майданчик лише за 2,7 кілометра на південний схід від стартового майданчика, де спостерігалася вся активність у вівторок. Схоже, що на цьому майданчику також є система транспортування на рейках, свіжий асфальт, ліхтарі, прожектори та підставка для камер.

З огляду на те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ймовірно, відвідає запуск супутника, Шмерлер сказав, що ракетний майданчик, ймовірно, хотів продемонструвати свої нові об’єкти. Це також дозволить їм провести другий запуск, якщо Північна Корея вирішить це зробити.

«Коли Кім з’явиться, він не буде вражений. Він має бути справді вражений тим, що вони просто зібрали все це разом», — сказав Шмерлер. «Вони цим скористаються. Тепер, коли вони його використовують, ми не знаємо».

Міжнародна морська організація повідомила, що отримала електронний лист від морської адміністрації Північної Кореї, в якому викладені плани запуску супутника країни з 31 травня по 11 червня та координати зон, куди можуть впасти уламки.

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