КНДР запустить супутник, щоб шпигувати за США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Північна Корея запустить свій перший військовий розвідувальний супутник у червні для прямого спостереження за військовою діяльністю США, повідомили у вівторок державні ЗМІ KCNA, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
У заяві, опублікованій інформаційним агентством KCNA, Рі Пхьон Чхоль, віцеголова Центральної військової комісії керівної Трудової партії, засудив спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї як відкрите демонстрування їхніх «безрозсудних амбіцій до агресії».
Збройні сили США та Південної Кореї протягом останніх місяців проводили різноманітні навчання, включно з тим, що вони назвали найбільшими спільними навчаннями з бойовою стрільбою минулого тижня, після того, як багато навчань було скорочено через обмеження, пов’язані з COVID-19, і сподівання на дипломатичні зусилля з Північною Кореєю.
Рі з Північної Кореї сказав, що навчання вимагають від Пхеньяна «засобів, здатних збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу».
«Ми всебічно розглянемо теперішні та майбутні загрози та запровадимо у більш ретельну практику заходи щодо зміцнення всеосяжних і практичних засобів стримування війни», — сказав Рі в заяві.
Нагадаємо
Північна Корея повідомила Японії про план запуску супутника в період з 31 травня по 11 червня.