КНДР запустит спутник, чтобы шпионить за США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Северная Корея запустит свой первый военный разведывательный спутник в июне для прямого наблюдения за военной деятельностью США, сообщили во вторник государственные СМИ KCNA, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В заявлении, опубликованном информационным агентством KCNA, Ри Пхён Чхоль, вице-председатель Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии, осудил совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи как открытую демонстрацию их «безрассудных амбиций к агрессии».
Вооруженные силы США и Южной Кореи в последние месяцы проводили различные учения, включая то, что они назвали крупнейшими совместными учениями с боевой стрельбой на прошлой неделе, после того, как многие учения были сокращены из-за ограничений, связанных с COVID-19, и надежды на дипломатические усилия с Северной Кореей.
Ри из Северной Кореи сказал, что учения требуют от Пхеньяна «средств, способных собирать информацию о военных действиях противника в режиме реального времени».
«Мы всесторонне рассмотрим нынешние и будущие угрозы и внедрим в более тщательную практику меры по укреплению всеобъемлющих и практических средств сдерживания войны», — сказал Ри в заявлении.
Напомним
Северная Корея сообщила Японии о плане запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня.