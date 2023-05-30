Снимки со спутника свидетельствуют, что КНДР все же готовится к запуску спутника-шпиона

Детали

Изображения Planet Labs PBC показали массивный оранжевый портал на площадке с открытыми рукавами. Портал содержит ракету на стартовой площадке. Рядом с порталом можно было увидеть длинный прямоугольный объект с двумя другими объектами рядом. Эти объекты не были замечены на предыдущих изображениях места — и потенциально они могли быть частями ракеты.

Все это движение вместе с объявлением о незапланированном запуске означает, что он, скорее всего, будет неизбежным, сказал Дэйв Шмерлер, старший научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина, который является частью Института международных исследований Миддлбери в Монтерее.

Шмерлер сказал, что для Северной Кореи было очень необычно собирать ракету днем, зная, что спутники над головой смогут наблюдать за местом, в отличие от строительства под транспортной конструкцией, установленной на рельсах, как это было в прошлом.

«Дело в том, что мы видим активность в системе запуска, которая была разработана для сокрытия активности», — сказал Шмерлер. «Так что это новое и интересное, поскольку в нем не используются обычные процессы».

Дополнение

Северокорейские рабочие также быстро за месяц построили новую стартовую площадку всего в 2,7 километрах к юго-востоку от стартовой площадки, где наблюдалась вся активность во вторник. Похоже, что на этой площадке также есть система транспортировки на рельсах, свежий асфальт, фонари, прожекторы и подставка для камер.

Учитывая, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, посетит запуск спутника, Шмерлер сказал, что ракетная площадка, вероятно, хотела продемонстрировать свои новые объекты. Это также позволит им провести второй запуск, если Северная Корея решит это сделать.

«Когда Ким появится, он не будет поражен. Он должен быть действительно поражен тем, что они просто собрали все это вместе», — сказал Шмерлер. «Они этим воспользуются. Теперь, когда они его используют, мы не знаем».

Международная морская организация сообщила, что получила электронное письмо от морской администрации Северной Кореи, в котором изложены планы запуска спутника страны с 31 мая по 11 июня и координаты зон, куда могут упасть обломки.

Напомним

Северная Корея запустит свой первый военный разведывательный спутник в июне для прямого наблюдения за военной деятельностью США.