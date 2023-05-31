Первый запуск разведывательного спутника КНДР, однако обещают отправить еще один
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Государственные СМИ сообщают, что снаряд упал в море после того, как на короткое время вызвал предупреждение о чрезвычайных ситуациях в Южной Корее и Японии, пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
Первый запуск разведывательного спутника Северной Кореи завершился неудачей из-за того, что его вторая ступень вышла из строя, в результате чего снаряд упал в море, сообщили государственные СМИ страны, и режим пообещал вскоре провести еще один запуск.
Запуск вызвал чрезвычайные предупреждения в Японии и столице Южной Кореи Сеуле, где город на короткое время ошибочно объявил предупреждение об эвакуации.
Новая ракета-запуск спутника Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы, сообщило государственное информационное агентство официальное информационное агентство KCNA, добавив, что официальные лица работают над проверкой «серьезных» дефектов, которые вызвали неисправность ракеты.
Дополнение
Вооруженные силы Южной Кореи зафиксировали запуск того, что Пхеньян назвал военным разведывательным спутником, из района округа Тончан в западной провинции Северный Пхенган в Северной Корее около 6:29 утра, направляясь в южном направлении, сообщил Объединенный комитет начальников штабов страны.
Сейчас военные анализируют, мог ли он разбиться в воздухе или разбиться после раннего исчезновения с радаров, сообщает агентство новостей Yonhap.
Напомним
Спутниковые изображения, сделанные во вторник, проанализированные Associated Press, показали активность на главной площадке северокорейской станции запуска спутников Сохе, что свидетельствует о том, что спутник стартует в ближайшее время.