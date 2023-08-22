КНДР запустит спутник над Желтым морем
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. КНДР заявила, что запустит спутник 24-31 августа в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщила японская береговая охрана во вторник, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Япония будет сотрудничать с Южной Кореей и Соединенными Штатами для мониторинга запуска, сообщила канцелярия премьер-министра Фумио Кисида в заметке на X (ранее известной как Twitter - ред.).
Береговая охрана добавила, что в случае запуска спутник, скорее всего, упадет за пределы исключительной экономической зоны Японии.
Дополнение
В конце мая КНДР запустила спутник, который в результате упал в море. Новая ракета-носитель "Чоллима-1" вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы, сообщает государственное информационное агентство KCNA.
Напомним
КНДР провели испытания стратегических крылатых ракет во время совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов.