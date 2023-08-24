КНДР во второй раз неудачно запустила военный разведчик-шпион

Детали

Отмечается, что в течение короткого промежутка времени будет выяснена причина, почему система аварийного взрыва работала ненормально.

В КНДР надеются осуществить новый запуск спутника в этом году в октябре после тщательного исследования причины и принятия мер.

Напомним, перед запуском в Японии объявили "угрозу региональной безопасности", предполагая, что КНДР могла запустить баллистическую ракету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР запустит спутник над Желтым морем