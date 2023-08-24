КНДР во второй раз неудачно запустила военный разведчик-шпион
Киев • УНН
КИЕВ.24 августа. УНН. Управление аэрокосмического развития КНДР осуществило второй запуск разведывательного спутника Malligyong-1 на борту ракеты-носителя нового типа Chollima-1. Полеты первой и второй ступеней ракеты прошли нормально, но запуск не удался из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени. Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в течение короткого промежутка времени будет выяснена причина, почему система аварийного взрыва работала ненормально.
В КНДР надеются осуществить новый запуск спутника в этом году в октябре после тщательного исследования причины и принятия мер.
Напомним, перед запуском в Японии объявили "угрозу региональной безопасности", предполагая, что КНДР могла запустить баллистическую ракету.
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