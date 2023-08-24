Україна засудила запуск Північною Кореєю ракети-носія з військовим супутником

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“Україна рішуче засуджує застосування Північною Кореєю балістичних ракетних технологій для спроби виведення на орбіту військового супутника. Здійснений 23 серпня запуск є черговим грубим порушенням Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН стосовно ядерної та ракетної програм КНДР”, - йдеться у повідомлені.

Також у МЗС наголосили, що України підтримує зусилля міжнародної спільноти щодо посилення тиску на КНДР. І це потрібно для того, щоб Пхеньян дотримувався міжнародного права та забезпечив стабільність і безпеку на Корейському півострові.

Нагадаємо

23 серпня, управління аерокосмічного розвитку КНДР здійснило другий запуск розвідувального супутника Malligyong-1 на борту ракети-носія нового типу Chollima-1. Польоти першого і другого ступенів ракети пройшли нормально, але запуск не вдався через помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня.