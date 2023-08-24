Украина осудила запуск Северной Кореей ракеты-носителя с военным спутником

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"Украина решительно осуждает применение Северной Кореей баллистических ракетных технологий для попытки вывода на орбиту военного спутника. Осуществленный 23 августа запуск является очередным грубым нарушением Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ КНДР", - говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что Украина поддерживает усилия международного сообщества по усилению давления на КНДР. И это нужно для того, чтобы Пхеньян придерживался международного права и обеспечил стабильность и безопасность на Корейском полуострове.

Напомним

23 августа, управление аэрокосмического развития КНДР осуществило второй запуск разведывательного спутника Malligyong-1 на борту ракеты-носителя нового типа Chollima-1. Полеты первой и второй ступеней ракеты прошли нормально, но запуск не удался из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени.