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Украина осудила запуск Северной Кореей ракеты-носителя с военным спутником

Киев • УНН

 • 588380 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. МИД Украины осудило запуск Северной Кореей ракеты-носителя с военным спутником. Отметив, что запуск, осуществленный 23 августа, является очередным нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, информирует УНН со ссылкой на сообщение министерство иностранных дел Украины.

Цитата

"Украина решительно осуждает применение Северной Кореей баллистических ракетных технологий для попытки вывода на орбиту военного спутника. Осуществленный 23 августа запуск является очередным грубым нарушением Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ КНДР", - говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что Украина поддерживает усилия международного сообщества по усилению давления на КНДР. И это нужно для того, чтобы Пхеньян придерживался международного права и обеспечил стабильность и безопасность на Корейском полуострове.

Напомним

23 августа, управление аэрокосмического развития КНДР осуществило второй запуск разведывательного спутника Malligyong-1 на борту ракеты-носителя нового типа Chollima-1. Полеты первой и второй ступеней ракеты прошли нормально, но запуск не удался из-за ошибки в системе аварийного подрыва во время полета третьей ступени.

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