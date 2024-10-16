США вимагають від Ізраїлю термінових дій для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі
Київ • УНН
США закликали Ізраїль покращити гуманітарну ситуацію в Газі протягом місяця. В іншому випадку Ізраїль може зіткнутися з обмеженнями на військову допомогу від США.
Сполучені Штати закликали Ізраїль вжити заходів для покращення гуманітарної ситуації в Газі протягом наступного місяця, інакше країна може зіткнутися з можливими обмеженнями на військову допомогу США. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, це попередження стало найжорсткішим за останній рік, відколи триває конфлікт з ХАМАС.
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін надіслали листа ізраїльським чиновникам, в якому підкреслили необхідність вжиття конкретних заходів для покращення ситуації в палестинському анклаві, що погіршується на фоні відновлення ізраїльських військових дій на півночі Гази. Офіційні особи США наголосили на терміновості реагування в умовах гуманітарної кризи.
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