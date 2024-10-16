США требуют от Израиля срочных действий для улучшения гуманитарной ситуации в Газе
Киев • УНН
США призвали Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в Газе в течение месяца. В противном случае Израиль может столкнуться с ограничениями на военную помощь от США.
Соединенные Штаты призвали Израиль принять меры для улучшения гуманитарной ситуации в Газе в течение следующего месяца, иначе страна может столкнуться с возможными ограничениями на военную помощь США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, это предупреждение стало самым жестким за последний год, с тех пор как продолжается конфликт с ХАМАС.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо израильским чиновникам, в котором подчеркнули необходимость принятия конкретных мер для улучшения ситуации в палестинском анклаве, ухудшающейся на фоне возобновления израильских военных действий на севере Газы. Официальные лица США подчеркнули срочность реагирования в условиях гуманитарного кризиса.
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