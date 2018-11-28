США пообіцяли Україні військову допомогу після російської агресії на Азові

Порошенко заявив, що держсекретар США Майк Помпео пообіцяв Україні "цілковиту підтримку, в тому числі військову допомогу", після недільної конфронтації між Україною і Росією, пише видання.

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Порошенко зауважив, що під час недавньої телефонної розмови Помпео пообіцяв "повну координацію" щодо захисту суверенітету України після зіткнення з Росією.

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Він також заявив, що український уряд розглядає можливість обмеження для росіян можливості в'їжджати в Україну в період воєнного стану.

"Одна з пропозицій нашому начальнику Генерального штабу і начальнику прикордонного відомства полягає в тому, що будуть деякі обмеження для в'їзду росіян в Україну в цей особливий період", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, після ескалації у районі Керченської протоки Петро Порошенко провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.