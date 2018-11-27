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У Держдепартаменті прокоментували телефонну розмову Помпео та Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео в понеділок провів телефонну розмову з українським Президентом Петром Порошенко і обговорив з ним ситуацію навколо Керченської протоки. Про це йдеться в поширеній письмовій заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.

У Держдепартаменті прокоментували телефонну розмову Помпео та Порошенко

“Помпео провів сьогодні (у понеділок) телефонну розмова з президентом України Петром Порошенко з метою обговорити російську агресію проти України в Чорному морі в районі Керченської протоки. Держсекретар Помпео підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, що поширюється і на її територіальні води”, — стверджує дипломат.

За її словами, Порошенко “подякував за заяви США про підтримку, а також наголосив на важливості того, що західні країни зберігають єдність”. “Помпео погодився і висловив вдячність за кроки України з деескалації ситуації з Росією”, — уклала Науерт.

Нагадуємо, раніше Адміністрація Президента повідомила, що Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Майклом Помпео.

.@SecPompeo spoke with Ukrainian President @poroshenko today to discuss Russian aggression against Ukraine near the Kerch Strait. Secretary Pompeo reiterated strong US support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, extending to its territorial waters. pic.twitter.com/RGTPF45WYU

— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 ноября 2018 г.

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