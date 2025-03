В Госсдепартаменте прокомментировали телефонный разговор Помпео и Порошенко

“Помпео провел сегодня (в понедельник) телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко с целью обсудить российскую агрессию против Украины в Черном море в районе Керченского пролива. Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, что распространяется и на ее территориальные воды”, — утверждает дипломат.

По ее словам, Порошенко “выразил благодарность за заявления США о поддержке, а также подчеркнул важность того, что западные страны сохраняют единство”. “Помпео согласился и выразил признательность за шаги Украины по деэскалации ситуации с Россией”, — заключила Науэрт.

Напоминаем, ранее Администрация Президента сообщила, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

. @SecPompeo spoke with Ukrainian President @poroshenko today to discuss Russian aggression against Ukraine near the Kerch Strait. Secretary Pompeo reiterated strong US support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, extending to its territorial waters. pic.twitter.com/RGTPF45WYU

— Heather Nauert (@statedeptspox) 27 ноября 2018 г.