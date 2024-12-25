Кэллог о массированной атаке рф по Украине: наносить масштабные удары на Рождество неправильно

Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог осудил действия рф, которые сегодня нанесли масштабную атаку по территории Украины и отметил, что Рождество должно быть временем мира, а не жестоких атак. Об этом Келлог написал в соцсети Х, передает УНН.

"Рождество должно быть временем мира, но Украина была жестоко атакована именно на Рождество. Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества Господня неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда настроены установить мир в регионе", - написал Келлог.

Дополнение

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлогга своим специальным представителем по Украине и россии.

Курт Волкер, который был на этой должности во время первой каденции Трампа заявил, что считает такое решение "хорошим выбором".

МИД Украины подтвердило предварительно определенную дату визита Кита Келлога, спецпредставителя избранного президента США Трампа. Визит состоится до инаугурации Трампа, точная дата не разглашается из соображений безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.

Напомним

В небе над Украиной силы противовоздушной обороны сбили 113 из 184 вражеских ракет и ударных беспилотников, выпущенных армией рф в ночь на 25 декабря. Было уничтожено 59 ракет и 54 беспилотника.

Массированная атака рф на Украину является ответом на предложения о "рождественском перемирии", считает глава МИД Андрей Сибига. По его словам, российская ракета также нарушила воздушное пространство Молдовы и Румынии.