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Завтра в Украине будут действовать графики отключений: когда не будет света

Завтра в Украине будут действовать графики отключений: когда не будет света

Киев  •  УНН

 • 4683 просмотра

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В Украине 26 декабря будут действовать графики отключений света для бытовых потребителей и промышленности. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов в результате ракетной атаки 25 декабря.

В четверг, 26 декабря, в Украине будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. Для бытовых потребителей будут выключать свет с 8 часов утра, а для промышленности - с 7 часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на НЭК «Укрэнерго» 

Завтра, 26 декабря, меры ограничения потребления применяются так:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

08:00 - 17:00 - полторы очереди отключений

17:00 - 21:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСАДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

07:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности

Как указали в Укрэнерго, причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе можно узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Дополнение 

Как рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, россияне пытаются максимально осуществлять комплексные атаки и нарушить целостность энергосистемы Украины. На сегодня обстрелы - это единственный фактор, который приводит к ограничениям и введению графиков. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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