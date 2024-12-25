Завтра в Украине будут действовать графики отключений: когда не будет света

В четверг, 26 декабря, в Украине будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. Для бытовых потребителей будут выключать свет с 8 часов утра, а для промышленности - с 7 часов. Об этом пишет УНН со ссылкой на НЭК «Укрэнерго»

Завтра, 26 декабря, меры ограничения потребления применяются так:

ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

08:00 - 17:00 - полторы очереди отключений

17:00 - 21:00 - одна очередь отключений

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСАДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИЗНЕСА

07:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности

Как указали в Укрэнерго, причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе можно узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Дополнение

Как рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, россияне пытаются максимально осуществлять комплексные атаки и нарушить целостность энергосистемы Украины. На сегодня обстрелы - это единственный фактор, который приводит к ограничениям и введению графиков.