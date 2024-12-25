В Киеве станцию метро "Лыбедская" закрыли на вход: обувь пассажира попала в механизм эскалатора

В Киеве станцию метро «Лыбедская» временно закрыли на вход. На одном из эскалаторов в механизм попала обувь одного из пассажиров, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

По данным КГГА, станция метро «Лыбедская» временно закрыта на вход. На выход станция работает. Поезда совершают остановки по обоим путям.

«На одном из эскалаторов, работавшем на спуск, из-за заступа за ограничительную линию, в механизм попала обувь одного из пассажиров. Это привело к остановке эскалатора», - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что на место вызвали скорую медицинскую помощь. Также на месте находятся специалисты по ремонту эскалаторов.

«Из-за капитального ремонта эскалатора № 1 отсутствует резерв, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. О возобновлении работы станции «Лыбедская» в обычном режиме сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.