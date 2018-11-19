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Україна і США ведуть переговори щодо нових поставок летальної зброї

Україна і США ведуть переговори щодо нових поставок летальної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Україна і США наразі розглядають питання нових поставок летальної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Defence News, передає УНН.

"США і Україна перебувають у "тісній дискусії" щодо того, щоб Вашингтон поставив ще один "транш" летальної зброї для боротьби Києва на сході України", - пише видання.

У суботу, як зазначається, Клімкін підтвердив: "Ми перебуваємо у процесі переговорів щодо нового оборонного озброєння", але відмовився уточнити, якого саме.

Раніше Клімкін заявив про намір Києва зміцнювати військову співпрацю з США.

Наприкінці серпня посол України в США Валерій Чалий повідомив, що Київ направив до Вашингтона запит на купівлю американських систем ППО. На початку вересня спецпредставник держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон готовий збільшити поставки озброєнь Києву

Згодом Волкер знову розповів про готовність допомогти зброєю Україні, але вже в зв’язку з ситуацією в Азовському морі. За його словами, Росія наростила присутність військових кораблів в регіоні, а також перевірки "в агресивній манері".

Нагадаємо, Україна веде перемовини щодо придбання легкої зброї у Канади.

Українські Національні Новини

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