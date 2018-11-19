Украина и США ведут переговоры о новых поставок летального оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украина и США на данный момент рассматривают вопрос новых поставок летального оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Defence News, передает УНН.
"США и Украина находятся в "тесной дискуссии" о том, чтобы Вашингтон поставил еще один "транш" летального оружия для борьбы Киева на востоке Украины", - пишет издание.
В субботу, как отмечается, Климкин подтвердил: "Мы находимся в процессе переговоров по новому оборонительному вооружению", но отказался уточнить, какого именно.
Ранее Климкин заявил о намерении Киева укреплять военное сотрудничество с США.
В конце августа посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что Киев направил в Вашингтон запрос на покупку американских систем ПВО. В начале сентября спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон готов увеличить поставки вооружений Киеву.
Позже Волкер снова рассказал о готовности помочь оружием Украине, но уже в связи с ситуацией в Азовском море. По его словам, Россия нарастила присутствие военных кораблей в регионе, а также проверки "в агрессивной манере".
Напомним, Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады.