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Клімкін розповів про плани України зміцнювати військову співпрацю з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про намір Києва зміцнювати військову співпрацю з США. Про це він розповів на зустрічі з держсекретарем Майком Помпео в Вашингтоні, повідомляється на сайті  Держдепу, інформує УНН.

“Ми високо цінуємо підтримку США у зміцненні наших оборонних можливостей, як шляхом навчання наших військових, так і шляхом надання військового обладнання. Ми будемо продовжувати розвивати наше співробітництво в галузі безпеки і оборони ”, - сказав міністр.

В кінці серпня посол України в США Валерій Чалий повідомив, що Київ направив до Вашингтона запит на купівлю американських систем ППО. На початку вересня спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що Вашингтон готовий збільшити поставки озброєнь Києву. На його думку, Військово-морським силам і Силам протиповітряної оборони України необхідно зміцнення через конфлікт в Донбасі.

Згодом Волкер знову розповів про готовність допомогти зброєю Україні, але вже в зв’язку з ситуацією в Азовському морі. За його словами, Росія наростила присутність військових кораблів в регіоні, а також перевірки “в агресивній манері”.

Як повідомляв УНН, Помпео заявив про роботу з Україною над зупинкою “Північного потоку-2”.

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