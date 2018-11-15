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Україна веде перемовини щодо придбання легкої зброї у Канади

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українські компанії ведуть перемовини з канадськими підприємствами щодо придбання легкої зброї. Про це кореспонденту УНН розповів радник посольства Канади в Україні, начальник відділу зовнішньої політики та дипломатії Руслан Кац.

“Майже рік тому Канада включила Україну у список країн, якім канадські компанії мають право продавати зброю — раніше це було заборонено. Зараз є дискусії між різними компаніями щодо експорту-імпорту зброї. Це не пожертва Україні — вона вже сьогодні маже купувати зброю. Я не можу поділитись деталями цих торгівельних дискусій, але вони вже проходять. Між українськими та канадськими компаніями — це легка зброя, гвинтівки та інше. Питання не їде про важке озброєння”, — розповів Р.Кац.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї

Крім того, за його словами, в наступному році посольства Канади та Великої Британії гратимуть “роль контактних посольств НАТО в Україні”.

“Посольства Канади та Великої Британії у наступному році будуть грати роль контактних посольств НАТО в Україні. Ми будемо використовувати цю роль, щоб підтримувати ідею євроатлантичної інтеграції для України”, — резюмував Р.Кац.

Нагадаємо, Консервативна партія Канади, яка перебуває в опозиції, пропонувала уряду передати Україні летальне озброєння, яке раніше передбачалося направити курдам в Ірак.

Як повідомляв УНН, у квітні 2018 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки направили в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Пізніше, Президент Петро Порошенко підтвердив інформацію про прибуття комплексів Javelin до України.

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