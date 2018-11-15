Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинские компании ведут переговоры с канадскими предприятиями по приобретению легкого оружия. Об этом корреспонденту УНН рассказал советник посольства Канады в Украине, начальник отдела внешней политики и дипломатии Руслан Кац.
"Почти год назад Канада включила Украину в список стран, которым канадские компании имеют право продавать оружие - раньше это было запрещено. Сейчас есть дискуссии между различными компаниями по экспорту-импорту оружия. Это не пожертвование Украины - она уже сегодня мажет покупать оружие. Я не могу поделиться деталями этих торговых дискуссий, но они уже проходят. Между украинскими и канадскими компаниями - это легкое оружие, винтовки и другое. Вопрос не едет о тяжелом вооружении", - рассказал Р.Кац.
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Кроме того, по его словам, в следующем году посольства Канады и Великобритании играть "роль посольств НАТО в Украине".
"Посольства Канады и Великобритании в следующем году будут играть роль посольств НАТО в Украине. Мы будем использовать эту роль, чтобы поддерживать идею евроатлантической интеграции для Украины", - резюмировал Р.Кац.
Напомним, Консервативная партия Канады, которая находится в оппозиции, предлагала правительству передать Украине летальное вооружение, ранее предполагалось направить курдам в Ирак.
Как сообщал УНН, в апреле 2018 года стал известно, что Соединенные Штаты Америки направили в Украину американские противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Позже, Президент Петр Порошенко подтвердил информацию о прибытии комплексов Javelin в Украину.