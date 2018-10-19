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Волкер розповів, навіщо США зняли ембарго на постачання зброї в Україну

Волкер розповів, навіщо США зняли ембарго на постачання зброї в Україну

Київ • УНН

 • 24872 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Скасування ембарго на постачання американської зброї до України допоможе при запобіганні подальшої агресії з боку РФ та забезпеченні того, щоб Україна мала максимально здібну та професійну військову силу. Про це у четвер на семінарі в Атлантичній раді у Вашингтоні розповів спецпредставник США по Україні Курт Волкер, передає кореспондент УНН.

“Ми намагаємося збільшити тиск, який ми чинимо на Росію, щоб змусити їх прийти до переговорів про шляхи вирішення проблеми. Це включає в себе збереження США санкцій та їхнє періодичне розширення”, — заявив Волкер.

За його словами, елементами тиску є також співпраця з європейськими партнерами для збереження санкцій щодо РФ, а також зняття ембарго на постачання зброї для України.

“Ми зняли ембарго на постачання зброї до України. Ми розглядати це декілька років тому як щось потенційно провокаційне — допомогти Україні захистити себе. І ми позбулися цього, тепер ми допомогли Україні з протитанковою зброєю, анти-снайперськими системами. Рішення адміністрації полягає в тому, щоб розглядати Україну як нормальну країну, яка має право на самооборону, має стратегію національної безпеки, країну, яка може мати прогалини в цій стратегії, а друзі та союзники допомагатимуть заповнити ці прогалини”, — підкреслив спецпредставник.

Він також нагадав про нещодавно схвалений проект бюджету Пентагону на 2019 рік, у якому передбачено збільшення безпекової допомоги Україні до 250 млн дол.

Говорячи про скасування ембарго на постачання зброї до України, американський представник підкреслив, що таке рішення було прийняте “не для активізації війни”.

"Йдеться про запобігання подальшої агресії та забезпеченні того, щоб Україна мала настільки здібну та професійну військову силу, наскільки це можливо. Я можу з великою впевненістю сказати: у українців немає ілюзій про захоплення тієї території, яку вони втратили, силою. Така спроба буде катастрофою для України“, — сказав він.

“Але важливо, щоб будь-яка подальша агресія була стримана, а Україна нарощувала свої можливості та сили, щоб вона могла продовжувати успішно розвиватись як здорова, безпечна європейська демократія”, — наголосив спецпредставник.

Нагадаємо, ще у грудні минулого року Держдеп підтвердив, що США дозволили Україні купувати зброю у американських компаній.

Як повідомляв УНН, за словами Волкера, американська адміністрація планує посилювати односторонні санкції щодо Росії, пов’язані з конфліктом на Донбасі, кожні кілька місяців.

Українські Національні Новини

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