Волкер рассказал, зачем США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину

“Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы заставить их прийти к переговорам о путях решения проблемы. Это включает в себя сохранение США санкций и их периодическое расширение”, — заявил Волкер.

По его словам, элементами давления является также сотрудничество с европейскими партнерами для сохранения санкций в отношении РФ, а также снятие эмбарго на поставки оружия для Украины.

“Мы сняли эмбарго на поставки оружия в Украину. Мы рассматривали это несколько лет назад как что-то потенциально провокационное — помочь Украине защитить себя. И мы избавились от этого мнения, теперь мы помогли Украине с противотанковым оружием, антиснайперскими системами. Решение администрации заключается в том, чтобы рассматривать Украину как нормальную страну, которая имеет право на самооборону, имеет стратегию национальной безопасности, страну, которая может иметь пробелы в этой стратегии, а друзья и союзники будут помогать заполнить эти пробелы”, - подчеркнул спецпредставитель.

Он также напомнил о недавно одобренном проекте бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение безопасности помощи Украине до 250 млн долл.

Говоря об отмене эмбарго на поставки оружия в Украину, американский представитель подчеркнул, что такое решение было принято “не для активизации войны”.

“Речь идет о предотвращении дальнейшей агрессии и обеспечении того, чтобы Украина имела настолько способную и профессиональную военную силу, насколько это возможно. Я могу с большой уверенностью сказать: у украинцев нет иллюзий о захвате той территории, которую они потеряли, силой. Такая попытка будет катастрофой для Украины”, - сказал он.

“Но важно, чтобы любая дальнейшая агрессия прекратилась, а Украина наращивала свои возможности и силы, чтобы она могла продолжать успешно развиваться как здоровая, безопасная европейская демократия”, — подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, еще в декабре прошлого года Госдеп подтвердил, что США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, американская администрация планирует усиливать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом на Донбассе, каждые несколько месяцев.