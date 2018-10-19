Волкер рассказал, зачем США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 49823 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114249 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122267 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161600 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150567 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139425 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129851 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176716 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118239 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141766 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

9 марта, 06:30 • 52025 просмотра
Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

Илон Маск: Весь украинский фронт рухнет, если я отключу свои системы Starlink

9 марта, 07:14 • 36271 просмотра
В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

В Киеве ухудшается состояние воздуха: какая причина

9 марта, 07:29 • 39610 просмотра
В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

В Запорожье почти 2 тысячи абонентов остались без газа из-за атаки рф

9 марта, 08:40 • 28054 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

12:17 • 34028 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 141294 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 176721 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 185131 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 195785 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 253050 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 161608 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 106007 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110360 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112365 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 111701 просмотра
Актуальное
Волкер рассказал, зачем США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину

Волкер рассказал, зачем США сняли эмбарго на поставки оружия в Украину

Киев  •  УНН

 • 24872 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Отмена эмбарго на поставки американского оружия в Украину поможет при предотвращении дальнейшей агрессии со стороны РФ и обеспечении того, чтобы Украина имела максимально способную и профессиональную военную силу. Об этом в четверг на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент УНН.

“Мы пытаемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы заставить их прийти к переговорам о путях решения проблемы. Это включает в себя сохранение США санкций и их периодическое расширение”, — заявил Волкер.

По его словам, элементами давления является также сотрудничество с европейскими партнерами для сохранения санкций в отношении РФ, а также снятие эмбарго на поставки оружия для Украины.

“Мы сняли эмбарго на поставки оружия в Украину. Мы рассматривали это несколько лет назад как что-то потенциально провокационное — помочь Украине защитить себя. И мы избавились от этого мнения, теперь мы помогли Украине с противотанковым оружием, антиснайперскими системами. Решение администрации заключается в том, чтобы рассматривать Украину как нормальную страну, которая имеет право на самооборону, имеет стратегию национальной безопасности, страну, которая может иметь пробелы в этой стратегии, а друзья и союзники будут помогать заполнить эти пробелы”, - подчеркнул спецпредставитель.

Он также напомнил о недавно одобренном проекте бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение безопасности помощи Украине до 250 млн долл.

Говоря об отмене эмбарго на поставки оружия в Украину, американский представитель подчеркнул, что такое решение было принято “не для активизации войны”.

“Речь идет о предотвращении дальнейшей агрессии и обеспечении того, чтобы Украина имела настолько способную и профессиональную военную силу, насколько это возможно. Я могу с большой уверенностью сказать: у украинцев нет иллюзий о захвате той территории, которую они потеряли, силой. Такая попытка будет катастрофой для Украины”, - сказал он.

“Но важно, чтобы любая дальнейшая агрессия прекратилась, а Украина наращивала свои возможности и силы, чтобы она могла продолжать успешно развиваться как здоровая, безопасная европейская демократия”, — подчеркнул спецпредставитель.

Напомним, еще в декабре прошлого года Госдеп подтвердил, что США позволили Украине покупать оружие у американских компаний.

Как сообщал УНН, по словам Волкера, американская администрация планирует усиливать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом на Донбассе, каждые несколько месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы