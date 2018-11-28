США пообещали Украине военную помощь после российской агрессии на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео для защиты украинского суверенитета пообещал американскую военную помощь после воскресной эскалации в районе Керченского пролива между Черным и Азовским морями, когда РФ захватила три украинские военные судна и их экипаж. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN, передает УНН.
Порошенко заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине "полную поддержку, в том числе военную помощь", после воскресной конфронтации между Украиной и Россией, пишет издание.
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Порошенко отметил, что во время недавней телефонной беседы Помпео пообещал "полную координацию" относительно защиты суверенитета Украины после столкновения с Россией.
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Он также заявил, что украинское правительство рассматривает возможность ограничения для россиян возможности въезжать в Украину в период военного положения.
"Одно из предложений нашему начальнику Генерального штаба и начальнику пограничного ведомства заключается в том, что будут некоторые ограничения для въезда россиян в Украину в этот особый период", - сказал Порошенко.
Напомним, после эскалации в районе Керченского пролива Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации , указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.