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США пообещали Украине военную помощь после российской агрессии на Азове

США пообещали Украине военную помощь после российской агрессии на Азове

Киев  •  УНН

 • 15147 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео для защиты украинского суверенитета пообещал американскую военную помощь после воскресной эскалации в районе Керченского пролива между Черным и Азовским морями, когда РФ захватила три украинские военные судна и их экипаж. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN, передает УНН.

Порошенко заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине "полную поддержку, в том числе военную помощь", после воскресной конфронтации между Украиной и Россией, пишет издание.

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Порошенко отметил, что во время недавней телефонной беседы Помпео пообещал "полную координацию" относительно защиты суверенитета Украины после столкновения с Россией.

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Он также заявил, что украинское правительство рассматривает возможность ограничения для россиян возможности въезжать в Украину в период военного положения.

"Одно из предложений нашему начальнику Генерального штаба и начальнику пограничного ведомства заключается в том, что будут некоторые ограничения для въезда россиян в Украину в этот особый период", - сказал Порошенко.

Напомним, после эскалации в районе Керченского пролива Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации , указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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