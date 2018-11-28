США пообещали Украине военную помощь после российской агрессии на Азове

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео для защиты украинского суверенитета пообещал американскую военную помощь после воскресной эскалации в районе Керченского пролива между Черным и Азовским морями, когда РФ захватила три украинские военные судна и их экипаж. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN, передает УНН.