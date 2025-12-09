$42.070.01
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 4194 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 12131 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 6786 перегляди
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34 • 26705 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 27525 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 22864 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 28748 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 36315 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 07:23 • 51125 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Меню
США хочуть, щоб цього разу в України були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом - Зеленський

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що США висловили бажання забезпечити Україні реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом, а також надати зброю. Ці гарантії включають санкції, ППО та положення, подібні до статті 5.

США хочуть, щоб цього разу в України були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом - Зеленський

США сказали Україні, що цього разу вони хочуть, щоб Україна мала реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом, а також щоб в України була зброя. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Американці сказали нам наступне: вони хочуть, щоб цього разу в України були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом, щоб ми це відчували, щоб була у нас зброя, а якщо що – застосовувалися санкції, щоб було у нас ППО, і щоб було Article 5 like – тобто як п’ята поправка, а ось ці деталі поки що ми не пропрацьовували", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни рф проти України, які стосуються гарантій безпеки та відновлення України.

Павло Башинський

