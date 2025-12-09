США хочуть, щоб цього разу в України були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом - Зеленський

США сказали Україні, що цього разу вони хочуть, щоб Україна мала реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом, а також щоб в України була зброя. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

"Американці сказали нам наступне: вони хочуть, щоб цього разу в України були реалістичні гарантії безпеки, проголосовані Конгресом, щоб ми це відчували, щоб була у нас зброя, а якщо що – застосовувалися санкції, щоб було у нас ППО, і щоб було Article 5 like – тобто як п’ята поправка, а ось ці деталі поки що ми не пропрацьовували", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни рф проти України, які стосуються гарантій безпеки та відновлення України.