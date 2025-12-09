США хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом - Зеленский

США сказали Украине, что на этот раз они хотят, чтобы Украина имела реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, а также чтобы у Украины было оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Американцы сказали нам следующее: они хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, чтобы мы это чувствовали, чтобы было у нас оружие, а если что – применялись санкции, чтобы было у нас ПВО, и чтобы было Article 5 like – то есть как пятая поправка, а вот эти детали пока что мы не прорабатывали", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа по завершению войны рф против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.