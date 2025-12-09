$42.070.01
20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
США хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом - Зеленский

Киев • УНН

 74 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что США выразили желание обеспечить Украине реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, а также предоставить оружие. Эти гарантии включают санкции, ПВО и положения, подобные статье 5.

США хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом - Зеленский

США сказали Украине, что на этот раз они хотят, чтобы Украина имела реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, а также чтобы у Украины было оружие. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

"Американцы сказали нам следующее: они хотят, чтобы на этот раз у Украины были реалистичные гарантии безопасности, проголосованные Конгрессом, чтобы мы это чувствовали, чтобы было у нас оружие, а если что – применялись санкции, чтобы было у нас ПВО, и чтобы было Article 5 like – то есть как пятая поправка, а вот эти детали пока что мы не прорабатывали", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа по завершению войны рф против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина