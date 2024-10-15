США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню
Київ • УНН
Тисячі американських і філіппінських військових розпочали щорічні навчання Kamandag на півночі та заході Філіппін. Це відбувається після китайських маневрів біля Тайваню та зіткнення суден Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі.
Тисячі американських і філіппінських військових розпочали спільні навчання на півночі та заході Філіппін у вівторок після того, як Китай провів масштабні навчання навколо Тайваню, а китайське судно зіткнулося з філіппінським патрульним катером, пише УНН з посиланням на AFP.
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Щорічні навчання Kamandag, або Venom, спрямовані на захист північного узбережжя головного острова Філіппін Лусон, що знаходиться приблизно за 800 кілометрів від самоврядного Тайваню.
Спільні американо-філіппінські навчання проводяться після китайських маневрів навколо Тайваню та за кілька днів після зіткнення китайського та філіппінського суден у Південно-Китайському морі. Уряд Філіппін оголосив, що цивільне патрульне судно BRP Datu Cabaylo зазнало незначних пошкоджень 11 жовтня, коли його "навмисно зачепив" корабель "китайської морської міліції". Екіпаж не постраждав і пізніше направив судно до Тіту.
Це було останнє із серії зіткнень між двома країнами на стратегічному водному шляху, на який майже повністю претендує Пекін.
Командувач Корпусом морської піхоти Філіппін генерал-майор Артуро Рохас наголосив на церемонії відкриття у вівторок у Манілі, що навчання Kamandag були давно заплановані і "не мали жодного стосунку до того, що відбувається у регіоні".
Основна увага на навчаннях, як повідомляється, буде приділена бойовим стрільбам вздовж північного узбережжя Лусона, тоді як інші заходи проводитимуться на крихітних філіппінських островах між Лусоном і Тайванем.
"Це є доктрина берегової оборони. Доктрина свідчить, що потенційний агресор може бути спрямований на нашу територію", - заявив журналістам філіппінський керівник навчань бригадний генерал Вісенте Бланко.
"Ми не проводимо навчання, щоб приєднатися до боротьби (за Тайвань)", - додав він.
Представник Корпусу морської піхоти США полковник Стюарт Гленн сказав, що навчання спрямовані на те, щоб допомогти Сполученим Штатам та їхнім союзникам реагувати на "будь-яку кризу чи непередбачені обставини".
Західний філіппінський острів Палаван, що виходить до Південно-Китайського моря, також прийме частину навчань.
США та Філіппіни залучають трохи більше ніж тисячу учасників кожна, тоді як менша кількість австралійських, британських, японських та південнокорейських сил також беруть участь.
Згідно з прескітом, до запланованих заходів також входили висадка десанту та навчання із захисту від хімічної та біологічної зброї.
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню14.10.24, 02:33 • 16399 переглядiв