США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6378 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 16569 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32971 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48121 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82718 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67019 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79175 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94066 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87416 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179454 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12364 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10999 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10356 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4726 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 6144 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32971 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179454 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335254 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269031 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379418 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2204 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 48121 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18547 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23663 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29313 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню

Київ • УНН

 • 10921 перегляди

Тисячі американських і філіппінських військових розпочали щорічні навчання Kamandag на півночі та заході Філіппін. Це відбувається після китайських маневрів біля Тайваню та зіткнення суден Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі.

США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню

Тисячі американських і філіппінських військових розпочали спільні навчання на півночі та заході Філіппін у вівторок після того, як Китай провів масштабні навчання навколо Тайваню, а китайське судно зіткнулося з філіппінським патрульним катером, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Щорічні навчання Kamandag, або Venom, спрямовані на захист північного узбережжя головного острова Філіппін Лусон, що знаходиться приблизно за 800 кілометрів від самоврядного Тайваню.

Спільні американо-філіппінські навчання проводяться після китайських маневрів навколо Тайваню та за кілька днів після зіткнення китайського та філіппінського суден у Південно-Китайському морі. Уряд Філіппін оголосив, що цивільне патрульне судно BRP Datu Cabaylo зазнало незначних пошкоджень 11 жовтня, коли його "навмисно зачепив" корабель "китайської морської міліції". Екіпаж не постраждав і пізніше направив судно до Тіту.

Це було останнє із серії зіткнень між двома країнами на стратегічному водному шляху, на який майже повністю претендує Пекін.

Командувач Корпусом морської піхоти Філіппін генерал-майор Артуро Рохас наголосив на церемонії відкриття у вівторок у Манілі, що навчання Kamandag були давно заплановані і "не мали жодного стосунку до того, що відбувається у регіоні".

Основна увага на навчаннях, як повідомляється, буде приділена бойовим стрільбам вздовж північного узбережжя Лусона, тоді як інші заходи проводитимуться на крихітних філіппінських островах між Лусоном і Тайванем.

"Це є доктрина берегової оборони. Доктрина свідчить, що потенційний агресор може бути спрямований на нашу територію", - заявив журналістам філіппінський керівник навчань бригадний генерал Вісенте Бланко.

"Ми не проводимо навчання, щоб приєднатися до боротьби (за Тайвань)", - додав він.

Представник Корпусу морської піхоти США полковник Стюарт Гленн сказав, що навчання спрямовані на те, щоб допомогти Сполученим Штатам та їхнім союзникам реагувати на "будь-яку кризу чи непередбачені обставини".

Західний філіппінський острів Палаван, що виходить до Південно-Китайського моря, також прийме частину навчань.

США та Філіппіни залучають трохи більше ніж тисячу учасників кожна, тоді як менша кількість австралійських, британських, японських та південнокорейських сил також беруть участь.

Згідно з прескітом, до запланованих заходів також входили висадка десанту та навчання із захисту від хімічної та біологічної зброї.

Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню14.10.24, 02:33 • 16399 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Морська піхота США
Південно-Китайське море
Філіппіни
Тайвань
Китай
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72