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США и Филиппины начали военные учения после маневров Китая вокруг Тайваня

США и Филиппины начали военные учения после маневров Китая вокруг Тайваня

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 11:27  •  3390 просмотра

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Тысячи американских и филиппинских военных начали ежегодные учения Kamandag на севере и западе Филиппин. Это происходит после китайских маневров возле Тайваня и столкновения судов Китая и Филиппин в Южно-Китайском море.

Тысячи американских и филиппинских военных начали совместные учения на севере и западе Филиппин во вторник после того, как Китай провел масштабные учения вокруг Тайваня, а китайское судно столкнулось с филиппинским патрульным катером, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Ежегодные учения Kamandag, или Venom, направлены на защиту северного побережья главного острова Филиппин Лусон, находящегося примерно в 800 километрах от самоуправляемого Тайваня.

Совместные американо-филиппинские учения проводятся после китайских маневров вокруг Тайваня и через несколько дней после столкновения китайского и филиппинского судов в Южно-Китайском море. Правительство Филиппин объявило, что гражданское патрульное судно BRP Datu Cabaylo получило незначительные повреждения 11 октября, когда его "намеренно задел" корабль "китайской морской милиции". Экипаж не пострадал и позже направил судно в Титу.

Это было последнее из серии столкновений между двумя странами на стратегическом водном пути, на который почти полностью претендует Пекин.

Командующий Корпусом морской пехоты Филиппин генерал-майор Артуро Рохас отметил на церемонии открытия во вторник в Маниле, что учения Kamandag были давно запланированы и "не имели никакого отношения к тому, что происходит в регионе".

Основное внимание на учениях, как сообщается, будет уделено боевым стрельбам вдоль северного побережья Лусона, тогда как другие мероприятия будут проводиться на крошечных филиппинских островах между Лусоном и Тайванем.

"Это доктрина береговой обороны. Доктрина гласит, что потенциальный агрессор может быть направлен на нашу территорию", - заявил журналистам филиппинский руководитель учений бригадный генерал Висенте Бланко.

"Мы не проводим учения, чтобы присоединиться к борьбе (за Тайвань)", - добавил он.

Представитель Корпуса морской пехоты США полковник Стюарт Гленн сказал, что учения направлены на то, чтобы помочь Соединенным Штатам и их союзникам реагировать на "любой кризис или непредвиденные обстоятельства".

Западный филиппинский остров Палаван, выходящий к Южно-Китайскому морю, также примет часть учений.

США и Филиппины привлекают чуть более тысячи участников каждая, в то время как меньшее количество австралийских, британских, японских и южнокорейских сил также участвуют.

Согласно пресс-киту, в запланированные мероприятия также входили высадка десанта и учения по защите от химического и биологического оружия.

Китай начал военные учения вокруг Тайваня13 октября 2024, 23:33 • 15491 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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