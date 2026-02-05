Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає

$43.190.22
4 лютого, 21:10 • 8252 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 15744 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 13732 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 14189 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 15969 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16416 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 13962 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13263 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19729 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26597 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Публікації
Ексклюзиви
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 4448 перегляди
Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік4 лютого, 20:53 • 4052 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 8644 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 4886 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 6780 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 35103 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 65652 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 66234 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 105335 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 112499 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
Прага
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 6926 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 4518 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 6160 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 10851 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 9170 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Dassault Rafale

Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Ціна на срібло впала на 17% 5 лютого, нівелюючи дводенне відновлення, а золото знизилося на 3,5%. Падіння пов'язане з масовим виходом з позицій через погіршення настроїв та невизначеність навколо ФРС.

Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає

На ринку дорогоцінних металів спостерігається нова хвиля турбулентності: у четвер, 5 лютого, ціна на срібло впала на 17%, фактично стерши результати дводенного відновлення. Після досягнення історичного піку наприкінці січня, білий метал втратив уже понад третину своєї вартості, намагаючись знайти новий рівень підтримки на тлі низької ліквідності та зміни очікувань інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Раптове падіння спотової ціни на срібло, яка на короткий час перевищувала 90 доларів за унцію під час азійських торгів, аналітики пов’язують із "ефектом зворотного зв’язку". Крістофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp., зазначає, що погіршення настроїв торкнулося більшості класів активів. Це спровокувало масовий вихід із позицій з використанням кредитного плеча, що ще більше посилило обвал.

Золото також не залишилося осторонь, продемонструвавши падіння на 3,5%. Ситуацію погіршує зміна риторики щодо Федеральної резервної системи США. Номінація Кевіна Ворша на посаду голови ФРС внесла невизначеність: хоча Дональд Трамп публічно підтримує зниження ставок, репутація Ворша як прихильника жорсткої монетарної політики змушує інвесторів переоцінювати ризики інфляційного хеджування.

Вплив на ринок промислових металів

Обвал дорогоцінних металів потягнув за собою і промисловий сектор. Ціна на мідь знизилася більш ніж на 1%, опустившись нижче психологічної позначки у 13 000 доларів за тонну. Це свідчить про загальне охолодження спекулятивного імпульсу, який домінував на ринках у січні.

Експерти Standard Chartered застерігають, що волатильність зберігатиметься, доки не з’явиться чітке розуміння подальших кроків ФРС. Попри поточну корекцію, багато аналітиків вважають її "здоровим відкатом" після параболічного зростання. Вони вказують на те, що структурні фактори - промисловий дефіцит срібла та попит з боку сектору ШІ й сонячної енергетики - залишаються незмінними, що може призвести до стабілізації цін у другому кварталі 2026 року. 

Золото стабілізувалося після рекордного падіння: покупці повертаються на ринок04.02.26, 05:41 • 3938 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Золото
Федеральна резервна система
Bloomberg
Дональд Трамп