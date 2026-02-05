Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падает

На рынке драгоценных металлов наблюдается новая волна турбулентности: в четверг, 5 февраля, цена на серебро упала на 17%, фактически стерев результаты двухдневного восстановления. После достижения исторического пика в конце января, белый металл потерял уже более трети своей стоимости, пытаясь найти новый уровень поддержки на фоне низкой ликвидности и изменения ожиданий инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Внезапное падение спотовой цены на серебро, которая на короткое время превышала 90 долларов за унцию во время азиатских торгов, аналитики связывают с "эффектом обратной связи". Кристофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp., отмечает, что ухудшение настроений затронуло большинство классов активов. Это спровоцировало массовый выход из позиций с использованием кредитного плеча, что еще больше усилило обвал.

Золото также не осталось в стороне, продемонстрировав падение на 3,5%. Ситуацию усугубляет изменение риторики в отношении Федеральной резервной системы США. Номинация Кевина Уорша на должность главы ФРС внесла неопределенность: хотя Дональд Трамп публично поддерживает снижение ставок, репутация Уорша как сторонника жесткой монетарной политики заставляет инвесторов переоценивать риски инфляционного хеджирования.

Влияние на рынок промышленных металлов

Обвал драгоценных металлов потянул за собой и промышленный сектор. Цена на медь снизилась более чем на 1%, опустившись ниже психологической отметки в 13 000 долларов за тонну. Это свидетельствует об общем охлаждении спекулятивного импульса, который доминировал на рынках в январе.

Эксперты Standard Chartered предостерегают, что волатильность будет сохраняться, пока не появится четкое понимание дальнейших шагов ФРС. Несмотря на текущую коррекцию, многие аналитики считают ее "здоровым откатом" после параболического роста. Они указывают на то, что структурные факторы - промышленный дефицит серебра и спрос со стороны сектора ИИ и солнечной энергетики - остаются неизменными, что может привести к стабилизации цен во втором квартале 2026 года.

