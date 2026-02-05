$43.190.22
4 февраля, 21:10
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 15723 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 13720 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 14177 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 15956 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16409 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 13958 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13259 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19726 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26595 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падает

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Цена на серебро упала на 17% 5 февраля, нивелируя двухдневное восстановление, а золото снизилось на 3,5%. Падение связано с массовым выходом из позиций из-за ухудшения настроений и неопределенности вокруг ФРС.

Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падает

На рынке драгоценных металлов наблюдается новая волна турбулентности: в четверг, 5 февраля, цена на серебро упала на 17%, фактически стерев результаты двухдневного восстановления. После достижения исторического пика в конце января, белый металл потерял уже более трети своей стоимости, пытаясь найти новый уровень поддержки на фоне низкой ликвидности и изменения ожиданий инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Внезапное падение спотовой цены на серебро, которая на короткое время превышала 90 долларов за унцию во время азиатских торгов, аналитики связывают с "эффектом обратной связи". Кристофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp., отмечает, что ухудшение настроений затронуло большинство классов активов. Это спровоцировало массовый выход из позиций с использованием кредитного плеча, что еще больше усилило обвал.

Золото также не осталось в стороне, продемонстрировав падение на 3,5%. Ситуацию усугубляет изменение риторики в отношении Федеральной резервной системы США. Номинация Кевина Уорша на должность главы ФРС внесла неопределенность: хотя Дональд Трамп публично поддерживает снижение ставок, репутация Уорша как сторонника жесткой монетарной политики заставляет инвесторов переоценивать риски инфляционного хеджирования.

Влияние на рынок промышленных металлов

Обвал драгоценных металлов потянул за собой и промышленный сектор. Цена на медь снизилась более чем на 1%, опустившись ниже психологической отметки в 13 000 долларов за тонну. Это свидетельствует об общем охлаждении спекулятивного импульса, который доминировал на рынках в январе.

Эксперты Standard Chartered предостерегают, что волатильность будет сохраняться, пока не появится четкое понимание дальнейших шагов ФРС. Несмотря на текущую коррекцию, многие аналитики считают ее "здоровым откатом" после параболического роста. Они указывают на то, что структурные факторы - промышленный дефицит серебра и спрос со стороны сектора ИИ и солнечной энергетики - остаются неизменными, что может привести к стабилизации цен во втором квартале 2026 года. 

Золото стабилизировалось после рекордного падения: покупатели возвращаются на рынок04.02.26, 05:41 • 3938 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп