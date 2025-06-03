Спроби рф перезапустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними: Сибіга поговорив із гендиректором МАГАТЕ
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Рафаелем Гроссі функціонування ЗАЕС та важливу роль МАГАТЕ. Україна наполягає на поверненні ЗАЕС під свій контроль згідно з міжнародними стандартами.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі функціонування окупованої росією Запорізької АЕС та важливу роль МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки, передає УНН.
... мав детальну розмову з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо функціонування окупованої росією Запорізької АЕС та важливої ролі МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки
За його словами, ЗАЕС залишається українським об'єктом і має бути повернута під контроль України відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки.
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