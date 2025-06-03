Спроби рф перезапустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними: Сибіга поговорив із гендиректором МАГАТЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі функціонування окупованої росією Запорізької АЕС та важливу роль МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки, передає УНН.

... мав детальну розмову з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо функціонування окупованої росією Запорізької АЕС та важливої ​​ролі МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки - повідомив Сибіга.

За його словами, ЗАЕС залишається українським об'єктом і має бути повернута під контроль України відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки.

Ситуація з електропостачанням ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною – гендиректор МАГАТЕ

Разом з МАГАТЕ ми підтвердили, що будь-які спроби росії перезапустити її під час окупації є технічно нездійсненними та надзвичайно небезпечними. Ми також обговорили участь МАГАТЕ у Конференції з відновлення України 2025 року та майбутні спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток ядерно-енергетичного сектору України - резюмував Сибіга.

МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС - Гроссі