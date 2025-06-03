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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 107221 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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Спроби рф перезапустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними: Сибіга поговорив із гендиректором МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з Рафаелем Гроссі функціонування ЗАЕС та важливу роль МАГАТЕ. Україна наполягає на поверненні ЗАЕС під свій контроль згідно з міжнародними стандартами.

Спроби рф перезапустити ЗАЕС під час окупації є технічно нездійсненними: Сибіга поговорив із гендиректором МАГАТЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі функціонування окупованої росією Запорізької АЕС та важливу роль МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки, передає УНН.

... мав детальну розмову з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі щодо функціонування окупованої росією Запорізької АЕС та важливої ​​ролі МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки 

- повідомив Сибіга.

За його словами, ЗАЕС залишається українським об'єктом і має бути повернута під контроль України відповідно до міжнародних стандартів ядерної безпеки.

Ситуація з електропостачанням ЗАЕС залишається надзвичайно нестабільною – гендиректор МАГАТЕ30.05.25, 15:10 • 3410 переглядiв

Разом з МАГАТЕ ми підтвердили, що будь-які спроби росії перезапустити її під час окупації є технічно нездійсненними та надзвичайно небезпечними. Ми також обговорили участь МАГАТЕ у Конференції з відновлення України 2025 року та майбутні спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток ядерно-енергетичного сектору України

 - резюмував Сибіга.

МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС - Гроссі03.06.25, 12:39 • 2096 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
Україна
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